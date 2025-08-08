Аналітик та офіцер ЗСУ розкритикував голосування за антикорраду "Плейсіті"

Шановна родино, я дякую всім хто долучився вчора до голосування. Це була прекрасна битва, яку ми виграли, хоча, звісно, ні в яку "Антикорупційну раду" "Плейсіті" не потрапив ніхто, окрім представників "Демократичної Сокири". Їх представники вже показали безкомпромісну позицію в громраді БЕБ, також в Громраді Міноборони і ще в купі всього, тож я бажаю я щиро бажаю їм успіху.

А тепер по пунктах:

1) голосування продемонструвало, що "сітки" можуть бути використані і при електронному голосуванні;

2) я поважаю переможців, і я щиро вітаю людей, які зайшли в "Антикорупційну раду".

3) керівництво "Демсокири" спалилось на тіньовій взаємодії з "Плейсіті" тільки на одній речі. Інформація про те, що в "Раду" буде відібрано лише 9 членів, з'явилась лише о 5 вечора 6 серпня, тоді як свій список вони засвітили в цей день зранку, а сформував відповідно за пару тижнів до цього. Звичайний договірняк. Я розумію, що мордою Гудименка завішаний весь Київ, але ж навіщо вже так палити свою лояльність)

4) тупість і жадібність нікого і ніколи не доводить до добра) Займати 100% місці — це дурний тон, який в результаті дає лише об'єднання проти монополістів.

5) Свою маленьку битву ми, мої брати та сестри, виграли.

Джерело: допис Миколи Мельника у Facebook