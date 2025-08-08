Аналитик и офицер ВСУ раскритиковал голосование за антикорсовет "Плейсити"

Уважаемая семья, я благодарю всех, кто присоединился вчера к голосованию. Это была прекрасная битва, которую мы выиграли, хотя, конечно, ни в какой "Антикоррупционный совет" "Плейсити" не попал никто, кроме представителей "Демократической Сокири". Их представители уже показали бескомпромиссную позицию в громсовете БЭБ, также в Общественном совете Минобороны и еще в куче всего, поэтому я желаю я искренне желаю им удачи.

А теперь по пунктам:

1) голосование продемонстрировало, что "сетки" могут быть использованы и при электронном голосовании;

2) я уважаю победителей, и я искренне поздравляю людей, зашедших в "Антикоррупционный совет".

3) руководство "Демсокиры" спалилось на теневом взаимодействии с "Плейсити" только на одной вещи. Информация о том, что в "Совет" будут отобраны только 9 членов, появилась только в 5 вечера 6 августа, в то время как свой список они засветили в этот день утром, а сформировал соответственно за пару недель до этого. Обычный договорняк. Я понимаю, что мордой Гудыменко завешен весь Киев, но зачем уж так палить свою лояльность)

4) тупость и алчность никого и никогда не доводит до добра) Занимать 100% мест – это дурной тон, который в результате дает лишь объединение против монополистов.

5) Свою маленькую битву мы, мои братья и сестры, выиграли.

Источник: пост Николая Мельника Facebook