В Україні обирають тих, хто наглядатиме за законністю грального бізнесу та лотерей. Проголосувати може кожен

Група матиме дорадчий статус

Розпочалося голосування за склад Антикорупційної експертної групи (АЕГ) при державному агентстві "ПлейСіті", яке регулює азартні ігри та лотереї. Віддати голос за свого кандидата можна у застосунку "Дія" до 21:00 7 серпня.

"Телеграф" розповідає про кандидатів: з 21 обирають дев'ятьох. Вони сформують склад експертної групи і протягом двох років контролюватимуть "ПлейСіті".

ПлейСіті (Playcity) — це українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей. Його було створено 21 березня 2025 року для заміни закритої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Завдання АЕГ — зовнішній контроль над "ПлейСіті"

Формально група матиме дорадчий статус, але її позицію враховуватимуть в рамках механізму взаємодії з регулятором. Антикорупційна експертна група здійснюватиме:

моніторинг рішень щодо конфліктів інтересів;

підготовку висновків про прозорість процесів;

участь у розробленні рекомендацій щодо вдосконалення процедур нагляду та протидії непрозорим практикам.

Громадська організація "Демократична сокира підтримує коаліційний список із 9 кандидатів. Це — найкращі фахівці з економіки, аналізу даних, права, комунікацій та фінансової безпеки.

Це ветерани, громадські діячі, експерти з міжнародною сертифікацією у сфері боротьби з відмиванням коштів ДемСокира

Хто входить до коаліції Антикорупційної експертної групи при

Аксьонов Михайло Юрійович – економіст, аналітик даних, експерт із машинного навчання та штучного інтелекту. Член РГК при НАБУ та БЕБ. Фахівець з виявлення корупційних ризиків через аналіз даних та цифрові рішення.

Башняк Ганна Геннадіївна – експертка з регуляторної політики та цифрової трансформації, очолює відповідний напрям у незалежному аналітичному центрі "Офіс ефективного регулювання BRDO".

Дорогань Олексій Дмитрович – виконавчий директор незалежного аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання BRDO", експерт у сфері цифрової трансформації, державного управління та дерегуляції.

Котов Тарас Олександрович – доктор філософії з прикладної математики, правник та економіст. Член асоціацій сертифікованих фахівців із розслідування шахрайств (ACFE) та сертифікованих спеціалістів із боротьби з відмиванням грошей (ACAMS). Голова РГК БЕБ.

Нойнець Олександр Сергійович – громадський діяч, співзасновник руху "Демократична Сокира", експерт зі стратегічних комунікацій, маркетингу та публічної антикорупційної аналітики.

Сліпченко Світлана Олександрівна – економістка, аналітикиня, заступниця виконавчого директора ГО "Вокс Україна", експертка у сфері фактчекінгу, протидії дезінформації та просуванні принципів прозорості й підзвітності у державному управлінні.

Чижмарь Василь Юрійович – правник, науковець, громадський діяч, магістр права, експерт у сфері державотворення та юстиції з практичним досвідом антикорупційної експертизи. Член РГК при НАБУ та БЕБ.

Шатровський Дмитро Олегович – ветеран, громадський діяч, підприємець. Засновник ГО "Ветеранське Братерство", голова Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів.

Шевченко Анастасія Олександрівна — ветеранка, медикиня-доброволиця, громадська діячка, співачка. Спеціалізується на комунікаціях та підтримує принципи відкритості, звітності й громадського контролю.

Як проголосувати за склад Антикорупційної експертної групи при "ПлейСіті"

Для цього у додатку "Дія" треба перейти в розділ "Сервіси" (внизу екрана). Обрати

"Опитування" та натиснути на них. Якщо можливість голосування не з'явилася, необхідно оновити "Дію". Після цього — натиснути "Обирайте членів Антикорупційної експертної групи при ПлейСіті" та проголосувати.