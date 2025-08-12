Військовий оглядач Денис Попович застеріг, що перемир'я без чітких гарантій лише дає Росії час для підготовки нових наступів

Хочу звернути увагу адептів перемир'я заради перемир'я на ситуацію, яка склалася в районі Добропілля. Я маю на увазі інфільтрацію російських піхотних груп приблизно на 10-15 км у глибину нашої оборони, про яку стало відомо вчора.

Окрім посадовців, які зараз називаються: нестача піхоти, відсутність координації, схильність приховувати реальну загрозу, ми маємо ще одну неявну причину, яка до цього призвела.

А це так зване "великоднє перемир'я", ініційоване Путіним 20 квітня на 36 годин перед святом Великодня. Поки ми його виконували, російські війська зайняли "сірі зони", розібрали мінні поля, підтягнули дронщиків і перейшли у свій повзучий наступ, якраз із району Воздвиженки між Покровськом та Костянтинівкою.

Згодом вони перетнули трасу й утворили той самий клин між цими містами, з якого зараз і виросло оце вклинення на Добропілля.

Кому цікаво, порівняйте становище на фронті станом на 18.04, до перемир'я й, скажімо, на 15.05. Все побачите на власні очі.

Тому будь-які пропозиції від Путіна, а давайте помиримось на тиждень чи два, без гарантій та переходу в будь-яку сталу форму закінчиться лише поновленням російського наступу з невизначеними наслідками.

А у випадку з "повітряним перемир'ям", якщо воно буде просто укладене й просто колись закінчиться, ми отримаємо пару тисяч "шахедів", які полетять на окремо взяте місто в одну дуже не спокійну ніч.

Я — за припинення вогню, за припинення руйнування та смертей, позаяк все це летить мені на голову теж. Але головне питання — за яких умов.

Ніколи не треба забувати, з ким ми маємо справу.

Джерело: Facebook-сторінка Дениса Поповича.