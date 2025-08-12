Ставка на контрактників спрацювала. Яким буде "план Б" Путіна в Україні

Кремль хоче закінчити війну на своїх умовах

Господар Кремля Володимир Путін за два-три місяці зрозуміє, що його надії на швидке падіння ЗСУ і розвал українського фронту не здійсняться, після чого він задіє "план Б". Таким чином він повторить дії агресора лютого 2022 року.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політолог, колишній віцегубернатор Краснодарського краю РФ Михайло Савва. Він пояснив, чи включає цей план масштабну мобілізацію в РФ.

Більше читайте у публікації: "Путіну доповідають, що фронт обвалиться. Якщо ні, у нього є план "Б": колишній віцегубернатор Кубані".

За його словами, якщо український фронт не звалиться — Кремль планує нове вторгнення з Білорусі, де почалася підготовка до т.зв. "навчань".

— Ми пам'ятаємо, що в лютому 2022 року підготовка наступу також починалася з цих нібито "навчань" на території Білорусі. Можливо, це дійсно просто такі навчання, які мають вчергове налякати Захід. Але, можливо, що це концентрація російських військ на випадок "плану Б". Вони, дійсно, довго не зможуть вести цю війну. І, відповідно, планують її закінчити, але закінчити на власних умовах, — наголосив політолог.

На його думку, найближчим часом у РФ не готові до масштабної і серйозної мобілізації.

— Їм це не потрібно. Ідея залучення контрактників за великі гроші спрацювала. В РФ погіршується економічний стан, але саме це грає на руку Кремлю: в такій ситуації стає більше охочих підписати контракт і піти на цю війну. Тому я не думаю, що найближчим часом можна очікувати на мобілізацію в РФ, — підсумував Михайло Савва.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" справжню мету Кремля із запрошенням Стіва Віткоффа на переговори з Путіним.