"Потрібно готуватися до наступної війни": військовий розбурхав українців заявою

Частина українців вважає, що краще зберегти людей, ніж кілометри, інші — категорично проти поступок Росії

Під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна можуть бути обговорені територіальні поступки України. Повідомляється, що може йтися про Донецьку область.

Відомий військовий та автор телеграм-каналу "Говорять Снайпер" Станіслав Бунятов (позивний "Осман"), вважає, що наразі триває "прогрів суспільства" до подібного кроку. Він зазначає, що "адекватні" розуміють, що повернути території швидко не вдасться, а це означає підготовку до наступної війни.

Суспільство прогрівають до територіальних поступок, проте я не розумію навіщо. Адекватні й так усвідомлюють, що за один захід території ми не повернемо, тому потрібно готуватися до наступної війни. Станіслав Бунятов позивний «Осман»

Допис Бунятова в Телеграмі

Українці, коментуючи слова військового, розділились у думках. Частина українців зазначила, що прогріву не бачать, адже очевидно, що поступки України — на руку лише Росії.

Коментатори наголошують — Росія завжди повертається з війною, приводячи як приклад війну в Чечні. Також дивляться і в майбутнє, наголошуючи, що Україні допоможе повернути території тільки розвал РФ.

Частина коментаторів нагадала, що ці території — чиїсь домівки, де живуть українці. А Путін не зупиниться аж поки не дійде до Дніпра, серед ласих шматків для нього міста Харків та Дніпро.

Згадують недобрим словом і президента США Дональда Трампа, зокрема за його популістичні спроби здаватися "миротворцем".

Водночас є і протилежна думка. Вона лунає не тільки в коментарях, а й на вулицях, що краще не "зберігати кілометри", а людей.

В інших групах в Телеграмі, де поширили допис "Отамана", коментарі частіше зустрічаються несхвальні. Коментатори стверджують, що якщо військові прийдуть до влади, Україна тільки воюватиме, а українці щойно відкриють кордон — втечуть, а зараз вже живуть на межі бідності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці думають про перспективи переговорів Трампа та Путіна. Володимир Зеленський вже, до слова, відповів щодо претензій Росії на Донецьку область.