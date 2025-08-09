Рус

"Потрібно готуватися до наступної війни": військовий розбурхав українців заявою

Частина українців вважає, що краще зберегти людей, ніж кілометри, інші — категорично проти поступок Росії

Під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна можуть бути обговорені територіальні поступки України. Повідомляється, що може йтися про Донецьку область.

Відомий військовий та автор телеграм-каналу "Говорять Снайпер" Станіслав Бунятов (позивний "Осман"), вважає, що наразі триває "прогрів суспільства" до подібного кроку. Він зазначає, що "адекватні" розуміють, що повернути території швидко не вдасться, а це означає підготовку до наступної війни.

Суспільство прогрівають до територіальних поступок, проте я не розумію навіщо. Адекватні й так усвідомлюють, що за один захід території ми не повернемо, тому потрібно готуватися до наступної війни.

Станіслав Бунятов позивний «Осман»

Допис Станіслава Бунятова в Телеграмі
Допис Бунятова в Телеграмі

Українці, коментуючи слова військового, розділились у думках. Частина українців зазначила, що прогріву не бачать, адже очевидно, що поступки України — на руку лише Росії.

Коментарі про віддачу територій РФ

Коментатори наголошують — Росія завжди повертається з війною, приводячи як приклад війну в Чечні. Також дивляться і в майбутнє, наголошуючи, що Україні допоможе повернути території тільки розвал РФ.

Коментарі про територіальні поступки

Частина коментаторів нагадала, що ці території — чиїсь домівки, де живуть українці. А Путін не зупиниться аж поки не дійде до Дніпра, серед ласих шматків для нього міста Харків та Дніпро.

Коментарі про віддачу територій РФ

Згадують недобрим словом і президента США Дональда Трампа, зокрема за його популістичні спроби здаватися "миротворцем".

Коментарі про віддачу територій РФ

Водночас є і протилежна думка. Вона лунає не тільки в коментарях, а й на вулицях, що краще не "зберігати кілометри", а людей.

Коментарі про віддачу територій РФ

В інших групах в Телеграмі, де поширили допис "Отамана", коментарі частіше зустрічаються несхвальні. Коментатори стверджують, що якщо військові прийдуть до влади, Україна тільки воюватиме, а українці щойно відкриють кордон — втечуть, а зараз вже живуть на межі бідності.

Коментарі про віддачу територій РФ

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці думають про перспективи переговорів Трампа та Путіна. Володимир Зеленський вже, до слова, відповів щодо претензій Росії на Донецьку область.

