Журналіст, народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко про результати зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

Чи є у нас опція відмовитися від мирного ультиматуму Трампа?

Ситуація змінюється вкрай динамічно. На жаль, поки хороших новин небагато.

1. Подальші події будуть залежати від позиції Європи. Зеленський говоритиме з Трампом, де-факто, від імені європейців. На цей момент ми маємо дві реакції: Стармер заявив про швидкий мир, Макрон сказав, що треба зібрати коаліцію рішучих. Поки не зрозуміло, яке рішення буде прийнято.

2. Рішень може бути два: так чи інакше згода з пропозиціями Трампа або відмова в якомусь форматі. Але при цьому, головне питання на яке також нема відповіді, чи збережеться постачання зброї від США в разі нашої відмови. Це ключове питання переговорів. Від цього залежатиме практично все.

3. Судячи з усього, частиною угоди має бути зняття санкцій з РФ, що неможливо без ЄС. Точно так само, як і неможливо (так здається зараз) продавати Європі під американським прапором російські вуглеводні. Як буде імплементуватися ця частина угоди незрозуміло.

4. Від нас вимагатимуть вийти з Донецької області в обмін на гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО. Схоже, Путін це погодив, вважаючи, що це Будапештський меморандум-2.

5. Поки ми також не маємо реакції американських важковаговиків. Заява Грема була надто обережною. Але за вихідні ситуація точно зміниться. Ми побачимо ряд заяв, але поки неясно якого вони будуть змісту.

6. В разі так званого обміну територіями ми навіть не уявляємо собі, як це можна імплементувати юридично. Розмови про референдум взагалі недопустимі. Попри це, ми маємо мати чіткі червоні лінії: не визнання окупованих територій російськими де-юре (напевне, головна вимога Путіна); неможливість заборони на постачання зброї та обмеження нашого ВПК; прийняття закону про російську, як другу державну.

7. Можливе підписання угоди відкриває ще одну проблему: фінансування України в поствоєнний період (дотація в районі 65 млрд євро). Хто і як її буде покривати? Окремо, нам напевне варто увʼязувати переговори зі вступом до ЄС.

Джерело: допис Денисенка у Facebook.