Зеленський летить в США після розмови з Трампом

Бесіда була непростою

Президент України приїде до Вашингтона у понеділок, щоб обговорити з Дональдом Трампом завершення війни. Про це домовились після перемовин очільника США із російським президентом на Алясці в п'ятницю.

Про заплановану особисту зустріч Володимир Зеленський оголосив через свої соцмережі. Він також повідомив, що мав тривалу розмову з Дональдом Трампом, спочатку особисто, а потім за участі європейських лідерів.

Загалом ситуацію та зустріч Трампа та Путіна і її результати обговорювали півтори години. Президент України наголосив, що Україна підтримує ідею Трампа щодо тристороннього формату переговорів за участю США та Росії.

Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Володимир Зеленський, президент України

Важливо, щоб європейські партнери також були залучені до процесу гарантування безпеки, як і США, зазначив президент. Він також згадав про позитивні сигнали з американського боку з цього питання, не уточнюючи про що саме йдеться.

Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Володимир Зеленський, президент України

Нагадаємо, що у Росії заперечували, що є домовленість або принаймні розмови про тристоронні переговори у форматі "Україна — США — РФ". Українські ж експерти не впевнені в хороших наслідках від таких тристоронніх переговорів, адже вважають, що Україну хочуть зробити винною в недосягненні миру.

Журналіст Axios Барак Равід назвав розмову нелегко. Він з посиланням на джерела повідомив, що окрім Трампа та Зеленського до розмови долучились лідери Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, Польщі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також держсекретар США Марк Рубіо і спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф.

Він також пише, що Трамп сказав в розмові, що Путін не хоче перемир'я і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни.

Допис журналіста

Дональд Трамп також підтвердив, що угоди про припинення вогню не варто очікувати. Краще зосередитись на мирній домовленості.

Усі разом вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується. Дональд Трамп, президент США

Він зазначив, що Зеленський прибуде до Вашингтона в понеділок вдень. Є ймовірність "якщо все вийде", буде запланована зустріч з Путіним.

Раніше стало відомо, що на Алясці Трамп та Путін могли домовитися про "повітряне перемир'я". Про це пишуть кореспонденти посилаючись на власні джерела, однак офіційного оголошення чи спростування наразі не було.