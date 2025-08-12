Зустріч Трампа та Путіна — за лічені дні. Що відбувається навколо майбутніх переговорів (оновлюється)

Країни ЄС підтримують Київ напередодні зустрічі

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці запланована на 15 серпня. Глави США та Росії зустрінуться, щоб обговорити шляхи припинення війни між РФ та Україною.

"Телеграф" слідкує за подіями навколо переговорів Трампа та Путіна в режимі онлайн. Президент США заявив, що зустріч пройде на Алясці. Втім, під час виступу 11 серпня Трамп сказав: "У п’ятницю я їду до Росії. Я збираюся побачитися з Путіним". Проте пізніше Білий дім пояснив, що президент обмовився, і місце зустрічі не змінилося, це Аляска.

ЄС виступив із заявою на підтримку України напередодні зустрічі на Алясці

На сайті ЄС опубліковано заяву, яку було погоджено на онлайн-зустрічі голів МЗС держав-членів ЄС 11 серпня. Підсумковий документ підтримали всі, окрім Угорщини, повідомляє кореспондентка "Телеграфа".

Замість цього, у той час, як тривала розмова міністрів, угорський очільник МЗС Петер Сійярто опублікував в соцмережі Х пост, що розмовляв заступником глави уряду Росії Денисом Мантуровим. Сійярто заявив, що європейці нібито саботують переговори.

У заяві лідерів ЄС йдеться, що європейські країни вітають зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни Росії проти України. При цьому, наголошується у документі, справедливий та тривалий мир, який принесе стабільність і безпеку, має відповідати міжнародному праву. Зокрема принципам незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та того, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій, — лідери країн ЄС

Зазначається, що військова агресія РФ проти України має наслідки для європейської та міжнародної безпеки. Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. Наголошується, що ЄС у координації зі США та іншими однодумцями, продовжуватиме надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, оскільки Київ реалізує своє невід'ємне право на самооборону. Також Євросоюз продовжить запроваджувати обмежувальні заходи проти РФ.

Здатність України ефективно захищатися є невід'ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки. Європейський Союз та держави-члени готові й надалі робити внесок у гарантії безпеки, виходячи зі своїх відповідних компетенцій та можливостей, відповідно до міжнародного права, та повністю поважаючи політику безпеки та оборони певних держав-членів, а також враховуючи інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, — йдеться у підсумковому документі

Раніше "Телеграф" розбирався, чим може закінчитися саміт Путіна та Трампа. Ми звернулися до юриста-міжнародника Романа Єделєва та політолога Олексія Якубіна, аби з'ясувати, якими є ризики цієї зустрічі, чи погодиться Україна на територіальні зазіхання Путіна та якими мають бути вимоги Києва.