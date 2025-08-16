Путін пообіцяв швидкий "мир" Трампу з умовою. Як тоді виглядатиме карта України - ЗМІ

Зеленський повинен це обговорити на зустрічі з Трампом

Майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Білого дому Дональда Трампа нібито запланована для озвучення політичних вимог Росії. У понеділок, 18 серпня, "вирішиться доля Донбасу".

Про це пише New York Times, посилаючись на джерела, які обізнані в розмові Трампа з європейськими лідерами. Зазначається, що нібито план завершення війни в України включає "питання Донбасу".

Співрозмовники видання стверджують, що Трамп покликав Зеленського у Вашингтон, аби обговорити вихід з Донбасу в обмін на гарантії Путіна. Він нібито заявив європейським лідерам, що підтримує такий варіант після зустрічі з головою Кремля на Алясці.

При цьому Зеленський ймовірніше також вже чув про це рішення, але в Вашингтон планує приїхати, аби з'ясувати чому ж Трамп став на бік Путіна і не вимагає навіть припинення вогню. Однак Київ у будь-якому разі не підтримує цю угоду.

За даними видання, Путін нібито пообіцяв Трампу, що заморозить війну в Україні, якщо ЗСУ вийдуть з Донеччини. Він же своєю чергою "гарантуватиме", що не нападе на Україну та Європу.

Водночас Axios пише, що на зустрічі в Алясці Путін попросив Трампа визнати усі окуповані території і Крим Росією, а на додачу ще й весь Донбас. Голова Кремля готовий обговорити питання Сумської і Харківської областей, але в іншому наразі нібито непохитний.

Карта України зараз

До того ж журналістка Юлія Забєліна додає, що наступний тиждень буде не легшим для України, а далі може і важче. Наразі можна сказати, що Трамп займається "човниковою дипломатією", намагаючись наблизити позиції сторін.

