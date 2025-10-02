Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО — про відвертий ідіотизм Путіна

Енергетика Росії сьогодні — це "порохова бочка". Дефіцит потужностей сягає 25 ГВт. Це не окремий збій, а системний провал. І це ще не було системних ударів, які Росія сама наближає своїми діями проти нашої енергетики.

Замість інвестицій у власні ТЕС і ГРЕС Москва втрачає резерви через санкції й старіння обладнання.

Модернізація без західних комплектуючих неможлива. Навіть без українських ударів система тріщить по швах. Тому в діях Путіна щодо ударів по нашій енергетиці, яку допомагає відновлювати Захід, окрім відвертого ідіотизму немає нічого. Бо російську енергетику відновлювати росіянам буде дуже складно після того, як запрацює симетрична відповідь. Поки що це відчули у Бєлгороді.

42 регіони РФ вже зараз вводять обмеження споживання у пікові години. Центр, Сибір, Далекий Схід — скрізь відчувається енергетичний голод. І це без вибитих потужностей. Втрата НПЗ для росіян ще здаватиметься легкою прогулянкою.

І водночас "Росатом" під кураторством Кірієнка будує атомні блоки в Ефіопії та Буркіна-Фасо. Тобто гроші йдуть у проєкти, які завідомо не окупляться, тоді як російські міста підводять до блекаутів.

Санкції вже завдали удару: резервів немає, інфраструктура деградує, плану виходу нема.

А Путін бʼє по Україні та гарантує своєму населенню холодну і темну зиму, оскільки терпіти ніхто не буде.

План вберегти Москву — зараз основний в Путіна. І заради цього він готовий пожертвувати всіма регіонами.

Джерело: допис Коваленка у Telegram