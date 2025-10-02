"Спіть спокійно": Путін розійшовся в погрозах і вигадав нові байки про мир

Володимир Путін зробив низку диких заяв на Валдаї

У четвер, 2 жовтня, президент Російської Федерації Володимир Путін виступив на засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Він традиційно робив неадекватні заяви. За його словами, війну в Україні роздмухує Європа, тоді як Північна Корея нібито намагалася її зупинити.

Що потрібно знати:

Росія двічі просила про вступ до НАТО та отримала відмову

Путін вважає, що санкції проти РФ "цілком провалилися"

Президент РФ заявив, що Росія не нападатиме на НАТО

"Телеграф" зібрав висловлювання глави Кремля, який поскаржився, що Росію не прийняли до Північноатлантичного військово-політичного блоку.

"Росія двічі заявляла про готовність вступити до НАТО і обидва рази отримала відмову", – заявив Путін.

Він також зазначив, що ми живемо в такий час, коли все змінюється і дуже швидко – треба бути готовими до чого завгодно

"Ніколи на світовій арені не було стільки країн, які прагнуть впливати на ситуацію у світі", – сказав глава РФ.

За його словами, будь-які рішення у світі можливі лише на основі домовленостей, які влаштовують усіх чи більшість, інакше вони нежиттєздатні.

"Займіться своїми проблемами. Подивіться, що відбувається на вулицях європейських міст, з економікою. РФ не нападатиме на НАТО. Спіть спокійно", – заявив Путін.

Російський політик також висловив спірну тезу про те, що санкції проти РФ повністю провалилися.

"Ми уважно стежимо за мілітаризацією Європи, спостерігаємо, чи це просто слова, чи нам потрібно готувати відповідь", – пригрозив він.

Крім того, Путін заявив, що якщо хтось хоче потягатися з Росією, нехай спробує, і додав, що Росія ніколи не виявить слабкості та нерішучості.

"Правляча еліта Європи продовжує істерію, що нібито війна з росіянами на порозі", — сказав президент РФ.

Також він цинічно заявив, що Заходу не шкодує народ України, це для них витратний матеріал. "Українська трагедія — це біль для всіх нас", — сказав він.

"Північна Корея намагалася зупинити війну в Україні", — заявив російський правитель.

За словами Путіна, якби НАТО не наблизилася до кордонів Росії, якби "Україну не перетворили на руйнівний інструмент у чужих руках", конфлікт можна було б уникнути.

"Відповідальність за те, що вогонь в Україні поки що не вдалося припинити, лежить насамперед на Європі. Європа постійно ескалує конфлікт в Україні, інших цілей вони не мають", — заявив глава Кремля.

Нагадаємо, у 2026 році витрати на утримання президента Росії Володимира Путіна та його адміністрації становитимуть 32 млрд 917 млн рублів (395 млн 763 тис. доларів США), що майже на 2 млрд рублів (24 млн доларів) більше, ніж у 2025-му.