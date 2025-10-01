"Літак судного дня" Путіна під загрозою? Які ключові заводи ВПК Росії можуть зупинити українські ракети (карта)

Зона ураження "Нептуна": які ключові заводи ВПК РФ можуть стати мішенню для ЗСУ

Карачівський завод "Електродеталь" в Брянській області опинився під ракетним ударом ЗСУ. Інформацію про цей удар підтвердили в Генеральному штабі, а ось у Військово-морських силах уточнили, що удар був здійснений "Нептуном". Завод виробляє з’єднувачі для військової техніки та промисловості, зокрема для авіації, антен і вимірювальних приладів.

Виникає запитання: які ще російські оборонні заводи можуть опинитися в зоні досяжності українських крилатих ракет? "Телеграфу" зібрав інформацію про підприємства, частина яких на папері позиціонуються як цивільні, але фактично регулярно виконує замовлення для оборонного комплексу.

Міста Росії, в яких розташовані підприємства ВПК, що можуть стати наступною ціллю України

Обслуговує літак, який буде евакуювати Путіна?

Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство (ВАСО) — один із ключових центрів російського авіабудування, що поєднує виробництво цивільної техніки з виконанням оборонних замовлень. З одного боку, підприємство випускає пасажирські літаки, а також виробляє вузли для нових двигунів ПД-14. З іншого — виготовляє агрегати для військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А і обслуговує техніку, що безпосередньо використовується Міністерством оборони Росії.

Дмитро Медвєдєв на територію підприємства "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство"

На підприємстві обслуговується один із найсекретніших літаків країни — Іл-80, відомий як "літак судного дня". Цей літак створений для евакуації вищого військово-політичного керівництва та управління Збройними силами у разі великомасштабного конфлікту, включно з ядерним.

Внутрішня структура літака Іл-80 — "літака судного дня"

Ураження цього підприємства може спричинити перебої у виробництві та ремонті авіаційних вузлів, що, ймовірно, призведе до зниження темпів складання транспортних літаків на інших майданчиках.

Акумуляторний голод: як зупинка Курського заводу може вплинути на танки Т-90М?

Курський акумуляторний завод за офіційними даними позиціонується як цивільне підприємство і відоме насамперед як великий виробник хімічних джерел струму. На папері його продукція призначена для широкого спектра застосувань — від автотранспорту до промислових потреб.

Процес виробництва на Курському акумуляторному заводі

Однак цей образ руйнується під вагою фактів, що вказують на тісні звʼязки з оборонним замовленням. Московський гарнізонний військовий суд визнав винними у масштабних махінаціях із постачанням акумуляторів для Міноборони РФ генерального директора заводу Андрія Риб'янцева та полковника запасу Євгена Пустового.

Андрій Риб'янцев, ексдиректор КАЗ

За різними оцінками, завод може виробляти близько п’ятої частини акумуляторів, які використовуються у військовій техніці РФ. Його зупинка може позначитися на модернізації бронетехніки, зокрема танків Т-90М та БМП-3, а також на логістиці військових колон на базі автомобілів КАМАЗ і "Урал". Особливо залежною від таких батарей є важка гусенична техніка, яка без них не здатна запускати двигуни.

Крім того, можливі й економічні наслідки: завод останніми роками нарощував виробництво під мільярдні оборонні замовлення, тож його зупинка створила б ризики додаткових витрат для Міноборони.

Серце російської зброї: чим Брянський хімзавод живить війну?

Брянський хімзавод імені 50-річчя СРСР, розташований у селищі Сєльцо, це велике підприємство з виробництва вибухових компонентів і боєприпасів. Формально входить до концерну "Техмаш" держкорпорації "Ростех".

На його майданчиках здійснюють виробництво порохів і твердих палив, складання та снарядження різних видів снарядів і бомб, а також ремонтують і утилізують широкий спектр боєприпасів. За відкритими даними, на заводі в межах кооперації з іншими виробниками здійснюють кінцеве спорядження керованих авіаційних ракет серії Х-59М2/Х-59М2А.

Територія Брянського хімічного заводу з експонатами у вигляді боєприпасів

Ураження або виведення цього заводу з ладу може мати помітні наслідки для постачання вибухових компонентів. За оцінками, підприємство забезпечує близько 10-15% відповідних компонентів для ВПК; у разі серйозних перебоїв це, ймовірно, призведе до зниження випуску боєприпасів для артилерії та авіації на відчутний відсоток та до затримок у спорядженні ракет.

Пошкодження виробничих майданчиків підвищить ризики простоїв і накопичення відходів, ускладнить ремонтні та утилізаційні операції.

Маленька деталь, що може зупинити танки

Десятий державний підшипниковий завод (ГПЗ-10) у Ростові-на-Дону офіційно позиціонує себе передусім як промислове підприємство широкого профілю. Завод займає понад 32 гектари і виробляє підшипники, які формально призначені для цивільної техніки — автомобілів, тракторів і локомотивів. У відкритих джерелах його продукція також згадується у контексті застосувань у великих промислових механізмах.

ГПЗ-10 в Ростові-на-Дону

Однак цей цивільний фасад частково руйнується під вагою публічних фактів, що вказують на прямі звʼязки з держоборонзамовленням. За даними слідства, у 2021 році завод уклав понад 70 контрактів з підприємствами ОПК на суму щонайменше 1,5 млрд рублів, а вже після початку повномасштабного вторгнення топменеджера Борисова затримали в межах розслідування розкрадань на суму близько 800 млн рублів через завищення цін і підробку документів.

Завод у Ростові-на-Дону виробляє підшипники, які насправді є критично важливими для оборонної промисловості. Його продукція використовується у ходових системах танків і бойових машин піхоти, таких як Т-90 та БМП-3, у двигунах і шасі літаків на кшталт Су-35 та Іл-76, у пускових установках ракетних комплексів і системах наведення, а також у гвинтових механізмах і турбінах кораблів.

Підшипники однаково важливі й для ремонту та технічного обслуговування: без їхньої заміни зростає рівень простоїв, а сама техніка стає непридатною до експлуатації. У польових умовах, зокрема на фронті в Україні, це може призвести до зростання простою машин на 15-25%, що серйозно ускладнить логістику й зменшить мобільність підрозділів.

Уразливість на колесах

"Орелтекмаш" у місті Орел це промислове підприємство з довгою історією — завод відзначив 170-річчя у 2024 році і вважається одним із найстаріших у країні. На його майданчиках працюють ливарні, ковальсько-пресові, механічні та складальні виробництва; підприємство випускає мобільні кузови-фургони, спецмашини та засоби технічного обслуговування.

Майстерня технічного ремонту та обслуговування, вироблена на "Орелтекмаші"

Водночас діяльність Орелтекмаш має очевидний оборонний вектор: завод виготовляє рухомі засоби для технічного обслуговування, ремонту і евакуації бронетехніки й артилерії, тобто ті елементи тилового забезпечення, без яких ускладнюється відновлення боєздатності підрозділів на фронті. За наявними оцінками, підприємство постачає орієнтовно 5-10% таких засобів для ВПК.

Ймовірна зупинка постачань такої продукції може серйозно позначитися на ремонті техніки на фронті: дефіцит евакуаторів і мобільних ремонтних комплексів ускладнить відновлення та евакуацію пошкоджених машин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський попередив, що Москва має усвідомлювати ризики — якщо Росія намагається залишити Україну без світла, то й сама столиця РФ може зіткнутися з блекаутом. Його заява пролунала на тлі масованих атак російських військ по українській енергосистемі, які тривають від осені 2022 року.