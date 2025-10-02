Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО — об откровенном идиотизме Путина

Энергетика России сегодня — это "пороховая бочка". Дефицит мощностей достигает 25 ГВт. Это не отдельный сбой, а системный провал. И это еще не было системных ударов, которые Россия приближает своими действиями против нашей энергетики.

Вместо инвестиций в собственные ТЭС и ГРЭС Москва теряет резервы из-за санкций и старения оборудования.

Модернизация без западных комплектующих невозможна. Даже без украинских ударов система трещит по швам. Поэтому в действиях Путина относительно ударов по нашей энергетике, которую помогает восстанавливать Запад, кроме откровенного идиотизма нет ничего. Потому что российскую энергетику восстанавливать россиянам будет очень сложно после того, как заработает симметричный ответ. Пока это почувствовали в Белгороде.

42 региона РФ уже сейчас вводят ограничение потребления в пиковые часы. Центр, Сибирь, Дальний Восток – везде ощущается энергетический голод. И это без выбитых мощностей. Потеря НПЗ для россиян еще покажется легкой прогулкой.

И вместе с тем "Росатом" под кураторством Кириенко строит атомные блоки в Эфиопии и Буркина-Фасо. То есть деньги идут в заранее не окупящиеся проекты, тогда как российские города подводят к блэкаутам.

Санкции уже нанесли удар: резервов нет, инфраструктура деградирует, плана выхода нет.

Путин же бьет по Украине и гарантирует своему населению холодную и темную зиму, поскольку терпеть никто не будет.

План уберечь Москву – сейчас основной у Путина. И ради этого он готов пожертвовать всеми регионами.

Источник: сообщение Коваленко в Telegram