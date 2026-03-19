Кінець епохи мовчання? 4 версії, чому пропагандист Ремесло виступив проти Путіна та Кабаєвої

Експерти шукають причини несподіваної критики російського керівництва

Російський юрист та блогер-пропагандист Ілля Ремесло буквально підірвав соцмережі в РФ несподівано жорсткою критикою Володимира Путіна. Однак, ці заяви можуть бути не просто особистою позицією блогера.

"Телеграф" поспілкувався з експертами, щоб зрозуміти, що стоїть за скандальними словами Ремесло: особиста думка, спроба відвернути увагу від соціальних та економічних проблем чи можливу провокацію Кремля з політичною метою.

"Ура-патріоти" на межі: починають критикувати Путіна

Журналіст, народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко нагадує, що російське населення ділиться на два великі шари: пасивна більшість (близько 63–65%) та активна "ура-патріотична" меншість, яка довгий час була локомотивом провоєнної повістки та ключовим фактором підтримки режиму. Ремесло, за словами експерта, є класичним представником цієї групи.

Але ця провоєнна меншість протягом останніх приблизно п’ять-шість місяців починає роздратуватися. Вона починає все більше відчувати, що війна йде в глухий кут. Вони розуміють, що країна рухається не зовсім у тому напрямі, куди б їм хотілося. І вони у своїй найрадикальнішій частині стають антипутінськими кіно. Хоч як би це парадоксально звучало, хоча вони є з іншого боку абсолютним якорем режиму Путіна сказав співрозмовник.

Каталізатором усіх цих процесів, за словами Денисенка, є закриття Telegram і загалом уповільнення інтернету як такого в Росії. Він лише прискорив та посилив процеси, які вже відбувалися та протестні настрої загострилися.

Йдеться про так звані "ура-патріоти" — активну частину суспільства, яка традиційно підтримує війну та уряд. Серед них особливо помітні "z-військори". З 2023 по 2026 роки було вже кілька хвиль тиску на цих блогерів: їх намагалися "заглушити", маргіналізувати чи взагалі прибрати з медіапростору. Наприклад, одним із найяскравіших випадків стало закриття медіахолдингу Пригожина, який просто зник.

Довідка: Знищення медіахолдингу Євгена Пригожина (основний актив — група "Патріот", що включала РІА ФАН, "Невські новини", "Народні новини" та інші ресурси) сталося влітку 2023 року, одразу після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" 23–24 червня 2012 року.

Щодо висловлювань Ремесло, то, на думку Денисенка, його критика війни в Україні та економічної шкоди для країни не є антиросійською — він просто хоче, щоб війна йшла за іншим сценарієм. Окрім війни, другим важливим чинником невдоволення став різкий спад рівня життя середнього росіянина по всій країні, навіть у регіонах із високою концентрацією оборонного виробництва.

Він просто єдиний, хто поки не побоявся так голосно заявити про ці речі зазначив співрозмовник.

Картина майбутнього, яку бачать "ура-патріоти", все менше збігається з баченням російської влади, яка мислить категоріями історичного процесу, а не збереження людей". При цьому, нові "голоси критики" можуть з’явитися, але поки їх кількість невідома. В даний час можна спостерігати радикалізацію "зетпатріотичного" прошарку, перш за все в Telegram, де окремі канали стають платформою для частково опозиційних ідей.

Вадим Денисенко

Чотири версії

Політолог Володимир Фесенко у коментарі "Телеграфу" сказав, що якби подібну критику висловив звичайний опозиціонер, це було б однією ситуацією. Але Ілля Ремесло — людина з репутацією провокатора та донощика, яка тривалий час відома серед "ура-патріотів". Саме тому різка зміна позиції та гучна критика викликають підозри про те, що це може бути замовною провокацією з гарантіями особистої безпеки.

Є кілька версій причин такої поведінки:

Це може бути відображенням внутрішньої боротьби у Кремлі та спробою показати невдоволення війною серед лояльних до Путіна кіл.

Провокація може відволікати увагу від проблем з Інтернетом, соціально-економічних труднощів та інших гострих питань у Росії.

Можливо, створюється нова опозиційна постать, антипутінський лідер — "псевдонавальний".

Є й простіша версія: у Ремесло міг статися нервовий зрив чи інші особисті причини.

Але те, що в людини якийсь надлом стався нервовий з якихось причин, це також цілком логічна версія. Але я зараз не сприймав би цю історію як прояв політичної боротьби, що в Росії починається бунт, навіть прихильники Путіна повстають і так далі пояснює свою позицію Фесенка.

Однак гучні висловлювання Іллі Ремесло показують невдоволення діями Кремля, включаючи проблеми з доступом до інтернету, відключення Telegram і обмеження мобільного зв’язку. Ці чинники вже викликають роздратування серед населення.

Це, на мою думку, відображення суперечливих процесів, які зараз відбуваються в Росії — відображення певних розломів навіть серед лояньної публіки, тих, хто підтримував Путіна. У цьому сенсі, так, це можна розглядати як один із проявів того, що ситуація в Росії змінюється. Але не варто робити з цього таких системних та якихось стратегічних висновків підсумував співрозмовник.

Володимир Фесенко

"Через три дні має з’явитися якась ясність"

Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина також поділився своєю думкою з "Телеграфом" про те, кому це може бути вигідна подібна критика Путіна і чию думку відстоює Ілля Ремесло.

Поки що ніхто не знає і не розуміє зазначив він.

Іван Яковина

Також на своїй сторінці у Facebook журналіст наголосив, що Ілля Ремесло почав відкрито критикувати обраницю Путіна Аліну Кабаєву та її дітей. Ця тема в РФ вважається "залізобетонним" табу, і такі висловлювання практично ніколи не залишаються без наслідків.

"Тому якщо в найближчі три дні Ремесло не помре чи не сяде, то я серйозно почну думати, що Путіна відсторонили від влади. Хто відсторонив? Тут можна тільки теоретизувати: ну, наприклад, якісь начальники у ФСБ, готові домовитися з Трампом, щоб повернути все знов до довоєнного життя. У Москві вони отримали б величезну підтримку з таким порядком. Поки що чекаємо: через три дні має з’явитися якась ясність у цьому питанні", — йдеться в повідомленні.

Ілля Ремесло у психіатричній лікарні?

Цікаво, що вже в четвер 19 березня, наступного дня після гучної критики, з'явилися повідомлення про те, що Ремесло нібито потрапив до психіатричної лікарні.

Так, наприклад, колишній український політик і нині путініст Олег Царьов у своєму Telegram-каналі заявив, що нібито Ремесло зараз перебуває у психіатричній лікарні, де проходить лікування.

"Найрозумніше рішення. Найгуманніше рішення", — заявив він.

Російський блогер та автор статей Олександр Картавих у своєму Telegram-каналі також заявляє, що Ремесло нібито перебуває у психіатричній лікарні. Йому це нібито підтвердив один із працівників медустанови.

"Найбільше, мабуть, логічний хід", — йдеться у повідомленні.

Тим часом прокоментував те, що відбувається, блогер, журналіст, політичний оглядач Денис Казанський у своєму Telegram-каналі. Він акцентував, як пропагандисти радіють, що їхнього колегу, який пішов проти них, відправили до психіатричної лікарні.

Передісторія

Увечері 17 березня у своєму Telegram-каналі Ілля Ремесло висловився про причини, через які він перестав висловлювати підтримку Путіну. Усього він виділив 5 основних чинників.

Війна проти України — юрист вважає її тупиковою та затяжною.

— юрист вважає її тупиковою та затяжною. Збитки економіки та рівня життя — вказують на санкції, втрати ресурсів та погіршення добробуту росіян.

— вказують на санкції, втрати ресурсів та погіршення добробуту росіян. Обмеження свободи інтернету та ЗМІ критикує блокування, цензуру та посилення контролю над інформацією.

критикує блокування, цензуру та посилення контролю над інформацією. Занадто довгий термін при владі — зазначає, що Путін перебуває при владі понад 20 років і не збирається йти.

— зазначає, що Путін перебуває при владі понад 20 років і не збирається йти. Ігнорування громадян та відсутність зворотного зв’язку вважає, що влада не чує людей, а політичної конкуренції та опозиції фактично немає.

вважає, що влада не чує людей, а політичної конкуренції та опозиції фактично немає. Тяга до розкоші — звинувачення у надмірному багатстві, наявності резиденцій та використання ресурсів країни в особистих інтересах замість розвитку держави.

Блогер висловився і про "сумнівну цінність захоплених територій України". Тобто,вони зруйновані, вимагають величезних витрат на відновлення і не приносять користі пересічним громадянам.

Після цього в мережі почали гадати, що могли означати висловлювання Ремесло, оскільки в РФ не прийнято відкрито критикувати свого лідера.

Однак після резонансних постів, він випустив ще один, який уже стосувався дочок Путіна та безпосередньо спільних дітей його з Аліною Кабаєвою.

"Зрозуміло, що потрібно забезпечувати дітям безпеку, але у всьому потрібна міра. Біда в тому, що Путін дуже боягузливий чоловік. І він сильно залякав своїх дітей. Дочки Путіна не носять його прізвище, що є повним абсурдом. Всі знають, хто такі насправді Тихонова і Воронцова. Чи варто говорити про те, що свою кар’єру (і життя) вони так і не збудували", — йдеться у пості.

Ремесло заявив, що дочки Путіна та гімнастки можуть бути під постійним контролем.

"Що стосується молодших дітей від Кабаєвої, то судячи з витоків у ютюбі (так уже працює кадрова політика нашого стратега, що його таємниці продають за схожою ціною, незважаючи на боротьбу з інтернетом), це хороші та симпатичні діти. Сподіваюся, їм не доведеться провести життя під замком у золотій клітці. Взагалі, я запропонував би Володимиру Путіну пройти 10-12 сеансів у психоаналітика (фахівця я підкажу). Він явно невідпрацьований дитячий страх і потреба контролювати, які він переніс на своє доросле життя, а потім і на життя своїх дітей. Про громадян Росії і говорити не доводиться", — пише він.

Хто такий Ілля Ремесло

Народився 5 вересня 1983 року в місті Нальчик (Росія).

Здобув освіту в Санкт-Петербурзькому державному університеті, закінчив юридичний факультет.

Свою першу популярність Ремесло набув завдяки протистоянню з Олексієм Навальним. За його словами, в молодості він із симпатією ставився до політика і писав йому компліментарні пости у "Живому журналі".

Ілля Ремесло

У 2014 році він заснував Асоціацію юристів Санкт-Петербурга та був делегований до Громадської палати Російської Федерації. Був членом Загальноросійського народного фронту (ОНФ) та брав участь у комісіях з розвитку медіа та інформаційної спільноти.

У різний час Ремесло активно критикував незалежних журналістів, опозиційних блогерів та політиків. Він подавав звернення до прокуратури, поліції та інших відомств проти представників опозиції та ЗМІ.

