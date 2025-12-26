Близько 20 вибухів у Волгограді: під ударом один із найбільших НПЗ півдня Росії (відео)

Росія заявила про роботу ППО та збиття 34 БПЛА

У ніч на 26 грудня дрони завітали до російського Волгограда. Під ударом був район нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Місцеві мешканці повідомили про чисельні вибухи в його районі, нарахували за різними даними близько 20.

Що потрібно знати:

У мережі з’явилися відео з пожежею та загравою в Красноармійському районі міста

На тлі атаки в РФ тимчасово закривали аеропорти Волгограда, Ярославля та Пензи

Російська влада заявила про збиття 34 дронів і відсутність пошкоджень та постраждалих

Спостерігачі підтверджують пожежу в районі НПЗ

Вибухи почалися після 23:00 25 грудня і тривали протягом ночі. Також кілька телеграм-каналів опублікували відео з потужною загравою та пожежею поблизу НПЗ, переважно в Красноармійському районі міста. Зазначимо, відстань до неокупованої частини України — до 700 км.

На тлі атаки в Росії тимчасово закривали аеропорти Волгограда, Ярославля та Пензи. Росавіація вводила план "Ковер", скасувала обмеження о 05:29 26 грудня.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявляв, що вночі підрозділи ППО Міноборони РФ "відбивали атаку БПЛА" і що, за офіційними даними, постраждалих та пошкоджень об’єктів немає.

Водночас місцевими спостерігачами підтверджується факт пожежі в районі нафтопереробного заводу. Влада РФ наразі не публікує детальної інформації про наслідки, окрім заяви про збиття 34 дронів. Україна наразі атаку не коментувала.

НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка"

НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" є одним із ключових підприємств паливно-мастильного профілю півдня Росії. Підприємство переробляє суміш західносибірських і нижньоволзьких нафт. Обсяг максимальної потужності 15,7 млн тонн. У 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн тонн нафти, що становить 5,1% всього обсягу російського нафтоперероблення. Волгоградський НПЗ має потужне паливне виробництво, є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії, виробляє бензин, дизельне паливо та авіаційне паливо.

Паливне виробництво

НПЗ атакували і раніше. Після ударів 18 вересня та 6 листопада 2025 року, завод було зупинено, а пошкодження отримали установки первинної переробки та гідрокрекінгу, що призвело до значного зниження його потужностей і вплинуло на загальний експорт нафтопродуктів Росії.

