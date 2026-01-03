США визнали операцію у Венесуелі: Трамп заявив про захоплення Мадуро

В Венесуелі не готові здаватися

У ніч проти 3 грудня в столиці Венесуели Каракасі пролунала серія потужних вибухів. Очевидці повідомляють щонайменше про сім ударів поблизу військових об’єктів, порту, урядових будівель. Після оголошення про агресію США, Мадуро зник і ніхто не знав де він.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "успішно здійснили масштабний удар проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро", якого, за його словами, разом із дружиною було захоплено та вивезено з країни. Деталі операції, за заявою Трампа, мають бути оприлюднені пізніше на пресконференції у резиденції Мар-а-Лаго.

Скріншот повідомлення Трампа

Він також зазначив, що операцію проведено у взаємодії з правоохоронними органами США.

Переклад повідомлення Трампа

Віцепрезидент Венесуели Делсі Родрігес, за повідомленнями WSJ, перебуває в безпеці. Міністр оборони Венесуели заявляє, що переговорів не планується і країна готова оборонятися.

Що відбулось у Венесуелі

Вибухи в Каракасі, а й у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра пролунали в ніч на 3 січня. Ніколас Мадуро оголосив про "військову агресію США", запровадив надзвичайний стан і наказав розгорнути сили комплексної оборони по всій країні. Венесуельська влада звинуватила Вашингтон у порушенні Статуту ООН та спробі силового захоплення стратегічних ресурсів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що між країнами напружені стосунки вже кілька десятиліть. Серед причин озвучених Трампом — наркотрафік. Вже кілька місяців США нарощували військову присутність в регіоні.