Правосуддя над Мадуро не головне: які справжні цілі США у Венесуелі

Операція у Венесуелі продемонструвала справжні спроможності США

Проведення воєнної операції США у Венесуелі мало три головних мети. Наразі можна припустити що всі вони майже виконані.

У протистоянні з Венесуелою для США був найголовнішим економічний аспект. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів експерт Програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики "Українська призма" Іван Фечко.

Економічна складова

"Венесуела має найбільші у світі запаси нафти, які оцінюються понад 300 млрд барелів. Зрозуміло, що доступ до них є важливим, тим паче, що Венесуела знаходиться у західній півкулі", – розповів Фечко.

За його словами, це не схоже на безпосереднє захоплення венесуельських енергоресурсів зі сторони США. Це ще один важіль впливу на опонентів Америки.

"Скоріше про контроль над ними, про допуск до венесуельської нафти американських компаній і натомість усунення від неї тих антиамериканських режимів, які раніше доступ до неї мали. Наприклад, того ж Китаю, який в основному і експортував венесуельську нафту", – зазначив Фечко.

НПЗ у Венесуелі. Фото elnuevoherald

За словами експерта, в довгостроковій перспективі зміна влади у Венесуелі може суттєво змінити світовий енергетичний ринок. В тому числі, це призведе до погіршення фінансового становища РФ.

"Якщо Венесуела, повернеться на нафтовий ринок, це означатиме падіння цін на нафту по всьому світу. Це вдарить по позиціях Росії, яка традиційно продає нафту і використовує її для фінансування своїх військових цілей", – наголосив Фечко.

Видобуток нафти. Фото Getty Images

Безпекова та геополітична складова

"Венесуела була одним із антиамериканських режимів. З одного боку це вузол наркоторгівлі. В країні присутні відомі картелі, такі як Картель Сонця, Тренді Арагуас та інші злочинні організації", – розповів Фечко.

Він зазначив що ці угруповання дестабілізують ситуацію у всій Західній півкулі. Зокрема вони також проникають до США та розвивиють там свій наркобізнес.

"В геополітичному плані Венесуела дійсно співпрацює з антиамериканськими режимами, в першу чергу з Іраном, з Китаєм, з Росією. Тому повернення демократичної влади може розглядатися як крок до стабілізації ситуації, до повернення партнерського режиму, як це було до Уго Чавеса, коли Венесуела була тісно пов'язана зі Сполученими Штатами", – пояснив Фечко.

Над Каракасом після ударів США підіймається дим. Фото ClashReport

Політичний аспект

Також для президента США Дональда Трампа в операції присутня і внутрішньополітична складова. Це повинно зумовити підняття рейтингу його партії перед проміжними виборами.

"Трамп намагається зараз продемонструвати силу, швидке рішення, в тому числі і для внутрішньої аудиторії, напередодні проміжних виборів в США, на фоні поступового падіння свого рейтингу. Для нього ця маленька, невелика та переможна війна може повернути втрачені позиції, рейтинги. Особливо це може мобілізувати електорат серед латиноамериканців, яких на території Сполучених Штатів проживає близько 30 мільйонів осіб", – додав Фечко.

Іван Фечко. Фото buki.com.ua

