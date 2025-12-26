Рус

Українцям не дають вільно користуватися власними грошами. Ощадбанк прокоментував запити на підняття платіжних лімітів

Олена Лисенко
Ощадбанк Новина оновлена 26 грудня 2025, 16:57
Ощадбанк. Фото Колаж "Телеграфу"

Чому неможливо дистанційно змінити лімити на платежі та що з цим робити

Державний Ощадбанк задовольняє близько 95% запитів клієнтів на підвищення лімітів на платежі/перекази власних коштів з рахунків, та відповідно 5% не задовольняє.

Про це у відповідь на офіційний запит "Телеграфу" повідомили у пресслужбі Ощадбанку.

Та пояснили, що для підняття ліміту клієнт мусить особисто відвідати відділення фінустанови та надати документи, що підтвердять його офіційні доходи. Дистанційно цього зробити неможливо, але в держбанку пообіцяли згодом надавати й таку можливість, щоправда, не уточнивши, коли саме.

"Зараз процедура передбачає подання заяви та підтверджувальних документів у відділенні банку, первинну перевірку на першій лінії контролю та подальший аналіз профільними підрозділами з ухваленням відповідного рішення. Частка клієнтів, які не мають можливості особисто звернутися до відділення, є незначною. Водночас Ощадбанк працює над запровадженням дистанційної процедури подання таких звернень, зокрема для клієнтів, які перебувають за кордоном", — йдеться в ексклюзивній відповіді Ощадбанку для "Телеграфу".

Саме через відсутність можливості віддалено підіймати ліміти на операції по рахунках фізосіб і наявність лімітів в цілому Ощадбанк минулого тижня опинився в центрі гучного скандалу з військовослужбовцем без ноги, який перебуває на лікуванні в США. Держбанк пропонував людині, що проходить реабілітацію, припинити лікування та повернутися в Україну, щоб у відділені йому підняли ліміт на користування власними грошима.

Допис ветерана Андрія Сидоренка щодо Ощадбанку у ФБ
"Це сервіс чи квест «Виживи без грошей»?" - написав у ФБ Андрій Сидоренко

Завдяки розголосу до вирішення проблеми підключився член правління Ощадбанку Антон Тютюн. Та одразу постало питання про інших військовослужбовців і інших клієнтів, що не в змозі щоразу бігати по відділеннях Ощаду, коли їм треба скористатися власними коштами.

У держбанку підкреслили, що встановлюють для клієнтів два ліміти на платежі — в розмірі 50 тис. грн і 100 тис. грн. Оскільки на початку 2025 року Ощадбанк долучився до Меморандуму, який це передбачає. Цю угоду підписали майже всі банки.

"Відповідно до вимог Меморандуму в Ощадбанку діють обмеження на проведення окремих операцій, зокрема p2p-переказів та операцій на довільні реквізити, які клієнти здійснюють самостійно через web- та mobile-banking. Ліміти встановлюються залежно від рівня ризику клієнта: до 100 тис. грн на місяць — для клієнтів із низьким і середнім рівнем ризику та до 50 тис. грн — для клієнтів із високим рівнем ризику", — відповіли "Телеграфу" в Ощадбанку.

Водночас там не конкретизували, як саме розділяють клієнтів щодо середнього/високого рівня ризику.

