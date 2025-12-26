Украинцам не дают свободно пользоваться своими деньгами. Ощадбанк прокомментировал запросы на повышение платежных лимитов

Почему невозможно дистанционно изменить лимиты на платежи и что с этим делать

Государственный Ощадбанк удовлетворяет около 95% запросов клиентов на повышение лимитов на платежи/переводы собственных средств со счетов и соответственно 5% не удовлетворяет.

Об этом в ответ на официальный запрос "Телеграфу" сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

Но объяснили, что для поднятия лимита клиент должен лично посетить отделение финучреждения и предоставить документы, подтверждающие его официальные доходы. Дистанционно это сделать невозможно, но в госбанке пообещали впоследствии предоставлять и такую возможность, правда, не уточнив, когда именно.

"Сейчас процедура предусматривает подачу заявления и подтверждающих документов в отделении банка, первичную проверку на первой линии контроля и последующий анализ профильными подразделениями с принятием соответствующего решения. Доля клиентов, не имеющих возможности лично обратиться в отделение, незначительная. В то же время Ощадбанк работает над введением дистанционной процедуры подачи таких обращений, в частности для клиентов, которые находятся за границей", — говорится в эксклюзивном ответе Ощадбанка для "Телеграфа".

Именно из-за отсутствия возможности удаленно поднимать лимиты на операции по счетам физлиц и наличия лимитов в целом Ощадбанк на прошлой неделе оказался в центре громкого скандала с военнослужащим без ноги, находящимся на лечении в США. Госбанк предлагал человеку, который проходит реабилитацию, прекратить лечение и вернуться в Украину, чтобы в отделении ему подняли лимит на пользование собственными деньгами.

"Это сервис или квест "Выживи без денег"?", - написал в ФБ Андрей Сидоренко

Благодаря огласке к решению проблемы подключился член правления Ощадбанка Антон Тютюн. Но сразу возник вопрос о других военнослужащих и других клиентах, которые не в состоянии каждый раз бегать по отделениям Ощада, когда им нужно воспользоваться личными средствами.

В госбанке подчеркнули, что устанавливают для клиентов два лимита на платежи – в размере 50 тыс. грн и 100 тыс. грн. Поскольку в начале 2025 года Ощадбанк присоединился к Меморандуму, который это предусматривает. Это соглашение подписали почти все банки.

"В соответствии с требованиями Меморандума в Ощадбанке действуют ограничения на проведение отдельных операций, в частности, p2p-переводов и операций на произвольные реквизиты, которые клиенты осуществляют самостоятельно через web- и mobile-banking. Лимиты устанавливаются в зависимости от уровня риска клиента: до 100 тыс. грн в месяц — для клиентов с низким и средним уровнем риска и до 50 тыс. грн — для клиентов с высоким уровнем риска", — ответили "Телеграфу" в Ощадбанке.

В то же время там не конкретизировали, как именно разделяют клиентов относительно среднего/высокого уровня риска.