Скількох українців реально зачепили ліміти на перекази між картками, та чи змінять їх

Обмеження стосуються лише невеликої частки користувачів — більшість українців залишаються в межах лімітів.

Українці не припинили переказувати гроші з картки на карту після введення лімітів на цю операцію банками в червні 2025 року. За проміжними даними, кількість переказів з картки на картку скоротилася лише на 3–4%.

Що потрібно знати

Нові карткові ліміти на перекази у 50–100 тисяч гривень на місяць на місяць, не зачепили більшість користувачів платіжних карток, наголошує "Телеграфу" заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анна Довгальська. Вона пояснює, що більшість українців не перетинають встановлену межу.

Анна Довгальська, заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ

Довгальська наголосила, що 95% усіх p2p-переказів відбуваються у межах нижчих за 100 тисяч гривень, а близько 80% — не перевищують 50 тисяч гривень. Нагадаємо, ліміт 50 тисяч гривень на місяць — для клієнтів "високого" рівня ризику.

З часом запроваджені ліміти втратили суспільний резонанс, оскільки переважна частина громадян не виходить за встановлені межі, а нові правила не впливають на їхні фінансові можливості.

Банки продовжують оцінювати ефективність нових лімітів і формують подальші прогнози. За оцінкою Анни Довгальської, протягом найближчих 6–9 місяців зміни у розмірах карткових лімітів не очікуються.

