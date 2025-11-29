З яких банків українці найактивніше забирають гроші та куди їх вкладають — аналіз даних Нацбанку

Найбільше депозитів у ПриватБанку

Українські вкладники не вгамовуються й активно перевкладають свої гроші з банку в банк. За підсумками 3 кварталу 2025 року, відтоки вкладів населення були зафіксовані в 16 банках із 60 й три з них державні — Укрексімбанк (на 16,2%, до 33,2 млрд грн), Сенс Банк (на 0,4%, до 46,8 млрд грн) і Перший інвестиційний банк (на 8,4%, до 44,8 млн грн).

"Телеграф" проаналізував останню офіційну звітність Нацбанку, порівнявши її з аналогічним періодом 2024 року.

Згідно з нею, найбільші відтоки по всіх рахунках населення (гривня + інвалюта) в грошах відбулись в такій п’ятірці:

Укрексімбанк — на 6,4 млрд грн (на 16,2%), до 33,2 млрд грн;

Комінбанк — на 761,2 млн грн (на 23,5%), до 2,5 млрд грн;

Міжнародний інвестиційний банк — на 364,1 млн грн (на 42,9%), до 484,7 млн грн;

РВС Банк — на 300,2 млн грн (на 42,2%), до 411,6 млн грн;

Сенс Банк — на 195,5 млн грн (на 0,4%), до 46,8 млрд грн.

Джерела з державного Укрексімбанку пояснюють це згортанням роздрібного бізнесу, яке розпочалось ще торік у зв’язку зі зміною стратегії установи та концентрації на корпоративному бізнесі. У Сенс Банку потяг вкладників до виходу мотивують переважно питаннями до якості сервісів для фізосіб і переходом структури до більш жорсткого фінансового моніторингу, а в Міжнародному інвестбанку — з відсторонення від управління експрезидента України Петра Порошенка (найбільшого акціонера) й переведенням його особистих грошей і накопичень бізнес- і політичних партнерів. З РВС Банком, який Нацбанк нещодавно визнав неплатоспроможним, все набагато простіше — чи не всі ключові вкладники заздалегідь побоювались виводу структури з ринку.

Сенс Банк

Якщо дивитися на зменшення цієї ж депозитної бази у відсотках, то найактивніше гроші знімали в банку "Фамільний", де вкладення фізосіб скоротилися одразу на 81% (до 1,4 млн грн), СЕБ Корпоративний банк — на 69,1% (до 5,3 млн грн), і Українському банку реконструкції та розвитку — на 53,1% (до 16,7 млн грн).

Із загальних показників видно, що найбільші депозитні портфелі людей сконцентровані у двох найбільших державних роздрібних банках — ПриватБанку (492,5 млрд грн) і Ощадбанку (228 млрд грн), у яких на двох понад 2 тис. відділень по Україні. На них двох припадає одразу 54,2% (720,6 млрд грн) усіх вкладів населення, а на решту 58 банків — лише 45,8% (609,7 млрд грн). Третє місце, але з великим відривом, посідає Універсал Банк з фінтехом monobank (93,1 млрд грн).

Таблиця депозитів по банках

Ощадбанк та ПриватБанк

Саме ця трійка (ПриватБанк, Ощадбанк і Універсалбанк) показала в третьому кварталі найбільший приріст вкладів населення в грошах — плюс 114,5 млрд грн. А якщо дивитися на відсоткові збільшення коштів фізосіб на рахунках, то в лідерах будуть невеличкі структури: Асвіо Банк — на 72,9% (до 839,6 млн грн), Скай Банк — на 64,9% (до 286,5 млн грн) і Європромбанк — на 64,8% (до 354,3 млн грн).

Монобанк

Три банки з іноземним капіталом дотепер не відкривають населенню рахунки й не мають від простих людей жодної гривні: Дойче Банк ДБУ, ІНГ Банк Україна, Сітібанк.

Загальна сума вкладень населення на банківських рахунках за рік зросла на 13,5% і сягнула на 1 жовтня 2025 року 1,33 трлн грн.