Як обійти незручний ліміт на перекази з картки на картку: 6 простих способів

Є низка документів, які можуть допомогти подолати ліміти на перекази

В Україні діють обмеження на обсяги фінансових операціях, зокрема – переказів коштів з картки на картку. Здебільшого це ліміти у 100 000 гривень на місяць, після досягнення яких банк може вимагати документальне підтвердження джерел доходів.

Проте для клієнтів, які регулярно здійснюють великі транзакції (наприклад, підприємці або ті, хто допомагає ЗСУ), є кілька легальних механізмів, які дозволяють збільшити ліміт або уникнути блокування переказів. Про них повідомляє ресурс "finance.ua".

Один з таких – подання офіційного підтвердження доходів у банк:

довідка ОК-5 чи ОК-7 з ПФУ (формується онлайн через портал "Дія" або в ЦНАПі);

декларація для доходи з Державної податкової служби;

виписка про зарплатні нарахування від роботодавця;

довідка про соціальні виплати чи інші зарахування з держорганів;

підтвердження доходів членів сім’ї (за умови спільного ведення господарства);

документи про отримані гонорари або підтримку волонтерських фондів.

Після розгляду банком ці документи можуть стати підставою для скасування або суттєвого підвищення лімітів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що платіжні вимоги переглядаються регулярно: з 1 жовтня 2024 року ліміт становив 150 тис. грн на місяць, а з 1 лютого 2025-го — в межах 50–150 тис. грн. Починаючи з 1 червня 2025 року діятиме нове обмеження: клієнтам із високим ризиком дозволять перекази до 50 тис. грн, а для осіб із середнім та низьким ризиком ліміт знизиться до 100 тис. грн. Це правило набуде чинності автоматично. Ідея загального обмеження переказів між картками з’явилася ще у 2023 році. Причиною стало те, що фінансові установи не могли належним чином відстежити призначення платежів, оскільки організації нерідко зазначали його некоректно або маніпулювали з метою уникнення оподаткування. Особливо це стосувалося операторів грального бізнесу, яких держава прагнула вивести з тіні через обов’язкову ліцензію та сплату податків.