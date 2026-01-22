У супермаркетах цінопад на каву: в "Сільпо" та "АТБ" різниця у 100 грн - де дешевше

Товар той самий — ціни різні

Любителі кави мають нагоду заощадити на улюбленому напої. Мережі "АТБ" та "Сільпо" одночасно запустили акції на один і той самий бренд, але з різними умовами.

За ту саму каву в одному магазині доведеться заплатити на 100 гривень більше, ніж в іншому. "Телеграф" з'ясовував, де вигідніше купити популярний товар.

Скільки коштує кава в "АТБ"

У мережі "АТБ" стартував розпродаж кави Carte Noire зі знижкою 50%. Акція триватиме до 27 січня.

Кава мелена Carte Noire Espresso (250г) коштує 197,90 гривень. До розпродажу ця позиція продавалася за 396.40 гривень. Розчинна сублімована кава Carte Noire (140г) продається за 249,90 гривень замість 501,50 гривень.

Ціни на каву Carte Noire у мережі "АТБ"

Ціни на каву в "Сільпо"

"Сільпо" також пропонує знижки на каву того ж бренду, але умови акції відрізняються. Розпродаж діє до 28 січня.

В цьому супермаркеті кава мелена Carte Noire Espresso (250г) коштує 299 гривень замість 409 (знижка 27%). Розчинна кава Carte Noire (140г) продається за 329 гривень замість 529 (знижка 38%).

Ціна на каву Carte Noire Espresso у "Сільпо"

Ціна на розчину каву Carte Noire у "Сільпо"

Де вигідніше купувати

Порівнявши бачимо, що "АТБ" пропонує нижчі ціни на обидві позиції. Мелена кава тут дешевша ніж в "Сільпо" на 101,10 гривень, а розчинна — на 79,10 гривень.

Покупці можуть заощадити понад сотню гривень, обравши "АТБ" для покупки улюбленої кави. Втім, обидві мережі пропонують відчутні знижки порівняно зі звичайними цінами.

