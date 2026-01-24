АТБ знизив ціни на ходові товари. На чому можна заощадити вже зараз

Подекуди знижки сягнули понад 30%

Можна заощадити чимало коштів, купуючи продукти за акційними цінами. До прикладу, в АТБ знизили вартість на популярні продукти майже в половину.

"Телеграф" розповідає про 10 товарів у мережі АТБ, які можна придбати за вигідною ціною до 4 лютого.

Що можна вхопити за вигідною ціною:

Чай чорний Graff (20 пакетиків в упаковці) різні смаки віддають за 50,60 грн замість 78,40 грн, а з картою АТБ ціна становитиме — 48,07 грн.

Чай по акції в АТБ

Капуста квашена "Розумний вибір" 90 г коштує по знижці 71,80 грн, а з картою АТБ — 68,21 грн. Без акції вартість складає 102,90 грн.

Квашена капуста по акції в АТБ

Цукерки "Roshen" Yummi Gummi різні смаки вагою 70 г зараз коштують 27,30 грн, з картою АТБ — 25,94 грн. Вже з 5 лютого ціна становитиме 37,60 грн.

Цекерки на знижках в АТБ

Кава "Чорна Карта Gold" розчинна сублімована 120 г — акційна ціна 195,40 грн замість 265,90 грн, з картою АТБ — 185,63 грн.

Кава розчинна на знижчі в АТБ

Вино ігристе "Galanti Prosecco" extra dry 10,5 %, Італія 0,75 л зі знижкою коштує 248,60 грн, з картою АТБ — 236,17 грн, а без знижок — 331,50 грн.

Вино ігристе на акції в АТБ

Гель для прання "WASH&FREE" універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом 4 кг зараз на знижці по 181,90 грн, з картою АТБ — 172,81 грн. Ціна без акції — 234,90 грн.

Гель на прання на знижчі в АТБ

Макаронні вироби з твердих сортів пшениці De Luxe Foods&Goods Selected 0,5 кг різні види продають за 45,70 грн замість 58,80 грн, з картою АТБ — 43,42 грн.

Макаронні вироби на знижках в АТБ

Олія оливкова з вичавок рафінована "Своя Лінія" 1 л за акцією — 218,70 грн, з картою АТБ — 207,77 грн. Ціна без знижки — 279,90 грн.

Олія оливкова на знижчі в АТБ

Сирки глазуровані "Ферма" з різними смаками 36 грн віддають за 14,70 грн замість 18,50 грн, а з картою АТБ ціна становитиме — 13,97 грн.

Сирки по акції в АТБ

Масло вершкове "Ферма" зі зниженою жирністю 53%, 180 г за акцією 74,70 грн, з картою АТБ — 70,97. Без знижки 90,40 грн.

Масло в АТБ по акції зараз

Зауважимо, що ці акційні ціни діють до 4 лютого. Покупці з карткою АТБ отримують додаткову знижку на товари, що допомагає заощадити ще більше коштів.

Акційні товари — це просрочка?

Насправді ні, адже у супермаркетах завжди є акційні товари, і їх нова ціна не пов'язані зі строком придатності. Зазвичай продуктові мережі регулярно знижують ціни на більшу частину асортименту з інших причин, зокрема, щоб швидше звільнити місця на полицях для нової партії товару, стимулюючи відвідувачів купувати.

Не слід плутати уцінені товари — це дійсно ті, у яких термін придатності добігає кінця, порушена упаковка тощо, і акційні товари. У будь-якому випадку завжди уважно перевіряйте товари на строки та чеки після покупок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у "Сільпо" різко обвалилися ціни на сир, молоко та рибу.