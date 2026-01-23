Електрокари стають суперневигідними? Чому злетіли ціни на зарядку і що буде далі

Вартість зарядки змінилася буквально за одну ніч

В Україні фіксують різке зростання вартості заряджання електромобілів — на окремих станціях ціни зросли майже вдвічі за лічені дні. Про подорожчання повідомляють власники електрокарів у Києві, Дніпрі та інших регіонах, публікуючи фото й скриншоти з додатків зарядних мереж у соцмережах.

"Телеграф" розповість, чи дійсно ціни на заряджання електромобілів зросли настільки різко, що саме відбувається з тарифами, та чи може подорожчання електроенергії вплинути на попит на електрокари в Україні найближчим часом.

Що відбувається з цінами на зарядках

Якщо зайти в Threads, стрічка швидко наповнюється повідомленнями про різке подорожчання заряджання електромобілів на публічних станціях. Користувачі масово скаржаться, що ціни зросли майже вдвічі — з 15,99 грн за кВт до 29,99 грн за кВт, такі зміни, що сталися за ніч, явно стали неприємним сюрпризом для власників електрокарів.

Повідомлення з соціальних мереж про зростання цін на зарядку електрокарів

Як повідомляє Авто24, на низці швидкісних станцій уже запроваджено нові тарифи — від 30 до 32 грн за кВт/год. Для порівняння, ще донедавна заряджання коштувало 18–20 грн за кВт/год.

Поки що нові ціни запровадили не всі оператори, однак процес відбувається доволі стрімко. За нинішніх тарифів використання електромобіля на швидкісних зарядках у багатьох випадках втрачає економічну перевагу і стає співмірним, а подекуди й дорожчим, ніж експлуатація бензинового або дизельного авто.

Найбільше власники електрокарів звертають увагу на подорожчання в мережі IONITY. Саме там вартість 1 кВт/год зросла майже вдвічі й нині становить 29,99 грн. Згідно з даними в застосунку Ecofactor, мережа IONITY застосувала єдиний тариф незалежно від потужності зарядного пристрою: і порти на 9 кВт, і на 22 кВт коштують однаково — 29,99 грн за кВт/год.

Мапа зарядних станцій IONITY в Києві та передмісті

Водночас станом на 23 січня частина мереж поки зберігає попередні ціни. На швидкісних станціях Toka заряджання обходиться у 19 грн за кВт/год, а повільна зарядка коштує 15-16 грн. У мережі Yasno тариф становить 23 грн за кВт/год незалежно від швидкості заряджання. Для порівняння, на станціях, що входять до мережі GO-TO-U, ціни коливаються в межах 15-18 грн за кВт/год залежно від потужності.

Трапляються і значно дорожчі пропозиції. Наприклад, у селі Антопіль Рівненської області зарядка на станції VIWATT потужністю 160 кВт коштує 31,99 грн за кВт/год.

Що кажуть оператори зарядних станцій

У службі підтримки мережі зарядних станцій "ТОКА" "Телеграфу" наголосили, що вартість заряджання визначається окремо для кожної станції. За їхніми словами, слідкувати за тарифами варто за допомогою онлайн-карти, дані на якій є актуальними. За нашими спостереженнями, ціни на цих станціях справді поки залишаються попередніми.

Ціни на зарядних станціях "ТОКА" станом на 23 січня

Натомість у службі підтримки компанії "Ecofactor" нам пояснили, що зростання цін має системні причини. Там зазначили, що у зв’язку зі змінами в енергетичному законодавстві з 18 січня 2026 року, які призвели до суттєвого подорожчання електроенергії для бізнесу, компанія була змушена запровадити єдиний тариф на послуги заряджання. Його встановили на рівні 29,99 грн за кВт/год для всіх зарядних станцій.

У компанії уточнили, що цей тариф діє на всіх зарядних станціях мережі IONITY. Водночас плата за простій була скасована.

Вартість зарядки електрокара у компанії "Ecofactor" в Києві

У компанії наголошують, що важливо розуміти принцип формування цін. Тарифи на заряджання встановлює безпосередньо власник зарядної станції або оператор мережі.

"Компанія ЕКОФАКТОР не є власникам станції, а являється тримачем платформи, рішення про нові тарифи приймаються виключно власниками, які опираються на причини вище , а основною причиною є підняття для них комерційного тарифу від енергетичної компанії постачальника", – розповідають там.

У січні 2026 року для бізнесу зросла вартість електроенергії, яка закуповується за ринковими умовами. Це рішення напряму вплинуло на собівартість електроенергії для комерційних споживачів, до яких належать і оператори зарядних станцій.

У компанії також звертають увагу, що у 2026 році на ринку переглядаються й інші складові тарифів і послуг для юридичних споживачів. У підсумку це впливає на кінцеву ціну електроенергії для бізнесу, який купує її за вільними цінами, а отже — і на вартість заряджання електромобілів.

"На частині локацій тарифи можуть змінюватися досить швидко — це загальна ринкова тенденція. Ми, зі свого боку, оперативно оновлюємо відображення тарифів у застосунку, щоб у вас була коректна інформація до старту заряджання", – розповідають там та підтверджують, що з 22 січня ціни дійсно значно зросли.

Чи будуть українці відмовлятися від електрокарів

У коментарях під дописами про подорожчання заряджання електромобілів дедалі частіше з’являються жарти про те, що електрокари втрачають свою головну перевагу — економічність. Додатково на настрої впливає й дефіцит електроенергії, спричинений російськими обстрілами критичної інфраструктури.

Як зростання цін впливає на власників електрокарів

На цьому тлі власники електромобілів іронічно публікують оголошення про продаж "економних і вигідних" авто, натякаючи, що реальність більше не відповідає цим характеристикам.

Чи може подорожчання заряджання справді призвести до відмови від електромобілів, "Телеграфу" прокоментував автомобільний експерт, бізнес-консультант, співзасновник та CEO Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Він зазначив, що на ринку можливі коливання у вигляді короткострокового зниження продажів на тлі подорожчання електроенергії та складної ситуації в енергетиці.

Можуть бути короткострокові падіння продажів, проте в довгостроковій перспективі глобальної відмови від електрокарів я не прогнозую Станіслав Бучацький

Автомобільний експерт Станіслав Бучацький

Водночас уже зараз зростання тарифів змінює економіку користування електромобілями. За нинішніх цін витрати на кілометр пробігу можуть бути вищими, ніж у автомобілів із традиційними двигунами.

Зокрема, якщо взяти електромобіль із батареєю близько 78 кВт/год, який у зимових умовах долає орієнтовно 400 кілометрів, за тарифу майже 30 грн за кВт/год вартість одного кілометра становитиме близько 5,8 грн.

Для порівняння, дизельний автомобіль із паливним баком приблизно 70 літрів, здатний проїхати близько 900 кілометрів, за поточних цін на пальне має вартість пробігу на рівні близько 4,3 грн за кілометр. За таких умов економічна перевага електромобіля при використанні зарядних станцій суттєво зменшується.

