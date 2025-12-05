Бензин, дизель, автогаз: що врятує ціни від колапсу цієї зими і чого власники АЗС бояться більше, ніж акцизів

Оператори ринку бояться підвищувати ціни, а мертвий сезон врятує гаманці водіїв

Пальне мало б подорожчати на кілька гривень з Нового року через підвищення акцизів, але цього не станеться — такий несподіваний прогноз дав Леонід Косянчук, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів та гендиректор мережі SunOil. Експерт розповів, чому преміальні АЗС роздають знижки по 5-6 гривень, коли дискаунтери продають дизель на 8-9 гривень дешевше, і що насправді врятує український паливний ринок від колапсу цієї зими.

Водії звикли до стрибків цін на заправках, але цього разу ситуація інша. Грудень, січень і лютий — мертвий сезон для АЗС, коли споживання різко падає, а оператори ринку більше бояться втратити клієнтів, ніж не компенсувати зростання акцизів. Леонід Косянчук пояснив журналістам "Телеграфу" у бліцінтерв'ю, чому навіть логістичні проблеми на кордоні та мобілізація далекобійників не "зламають" ринок.

Які ціни чекають на водіїв до кінця року та після Нового року?

Леонід Косянчук

— Прогнозувати ціни зараз — невдячна справа. Можу сказати лише про передумови. По-перше, ми самі собі перекрили постачання з Болгарії, Румунії та Молдови. Це зробили преміальні мережі, які і є основними імпортерами. Вони заблокували цей канал, посилаючись на російське походження дизельного пального звідти.

Гарна новина — цей напрямок розблокували. Погана — залишилися проблеми з логістикою. Багатьох водіїв мобілізували, машини стоять без водіїв. А ті, хто їздить, не дуже хочуть їхати через затримки на кордоні.

Але ціни стабілізувалися. Якщо зважати на знижки, які дають преміальні мережі — аж до 5-6 гривень на літрі, — то запас у них серйозний. Різниця між гуртовими та роздрібними цінами велика. Сьогодні дизельне пальне можна купити в дискаунтерах на 8-9 гривень дешевше, ніж у преміальних мереж. Є запас "міцності".

Чому великий запас по маржі не призведе до подорожчання?

— Маючи такий запас і зважаючи на мертвий сезон, навряд чи ціни підвищать. Грудень, січень і майже весь лютий — це мертве споживання, воно набагато зменшується.

Є важливий показник — витрати на літр проданого пального. У чисельнику — умовно постійні витрати на утримання АЗС, у знаменнику — кількість літрів. Це дуже впливає на економіку продажів. Витрати АЗС на обробку одного літру збільшуються, якщо зменшується кількість проданих літрів.

Тому я не впевнений, що з Нового року, навіть при збільшенні акцизів, підвищуватимуть ціни. Якщо і будуть коливання, то незначні — копійки на літрі, а не гривні. Підстав для підвищення цін майже немає, а якщо підвищити — зменшиться кількість продажів, що негативно вплине на економіку.

Тобто оператори не гратимуться з цінами через страх втратити клієнтів?

— Саме так. Поточні ціни збережуться — на дизель, автогаз і 95-й бензин. Плюс-мінус можуть бути коливання через волатильність зовнішнього ринку, але не такі значні, про які варто говорити сьогодні.

Все залежатиме від споживання в Європі та світової тенденції. Знаємо ж, що з приходом Трампа все дуже волатильно і неспокійно.

Яка ситуація у Росії з паливом — чи загрожує їм глибока криза (оскільки республіки Комі та Бурятія уже без бензину залишились)?

— У Росії пріоритет — забезпечення армії для ведення бойових дій. Керівництву РФ абсолютно байдуже, як почувається населення, тим паче в депресивних регіонах типу Бурятії чи Комі.

Не варто забувати, що у Росії сотні нафтопереробних підприємств. Сьогодні у них великі проблеми з експортом нафти. Десь ми щось пошкодили, десь щось зупинили. Але все одно — дуже широка мережа нафтопереробних заводів і нафтовидобутку.

Казати, що буде криза, яка призведе до припинення бойових дій чи зміни політики у Росії — я цього не бачу. У них зовсім інші пріоритети, ніж у нормальних людей.

Як ситуація навколо Венесуели може вплинути на ринок нафти?

— У Венесуелі важка нафта, яка не дуже впливає на європейський ринок. Уже розроблені альтернативні шляхи, зважаючи на відмову від російської нафти більшістю країн.

Безперечно, якщо будуть великі коливання цін на нафту у світі та Європі, ми від цього страждатимемо. Але це робиться з затримкою в часі, а там буде видно, як ми вийдемо з мертвого сезону — тоді буде зовсім інше.

Яка формула стабільності цін на пальне цієї зими?

— Я не бачу паливної кризи в Україні. Ринок сам себе витягне, якщо держава не втручатиметься в ці процеси. Так само як він витягнув себе у 2022 році.

Пам'ятаєте, у квітні-травні 2022-го вже були такі ціни, як сьогодні. Зараз 95-й бензин коштує 58 гривень 37 копійок, дизпальне — 58 гривень 38 копійок, автогаз — 35 гривень 05 копійок за даними Мінфіну. Таке й збережеться до кінця року.

Середні ціни на пальне по Україні

Хоча насправді введення додаткових акцизів з Нового року створює передумови для подорожчання на дві гривні мінімум. Але оператори, думаю, цього не реалізовуватимуть. У січні-лютому точно не підійматимуть. Я особисто не підіймав б ці ціни.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що дизель в Україні різко дорожчає з двох причин. До кінця року водіям доведеться викласти ще щонайменше 3 гривні більше за кожен літр палива.