У яких магазинах продають "золоті" яйця: де купити, щоб не переплатити

Результати вийшли неочевидними

В українських супермаркетах часто різняться ціни на продукти. Знаючи актуальну вартість товарів у мережах, можна вигідно економити на закупівлях.

"Телеграф" порівняв ціни на яйця в популярних українських супермаркетах, щоб дізнатися, де цей товар продається найдешевше. В аналізі брали участь продуктові мережі: Сільпо, Варус, АТБ, Ашан та Новус.

Для порівняння ми взяли курячі яйця категорії С1 та вище в упаковках. Результати аналізу вийшли такі:

Найдорожче яйця коштують у мережі Новус — 83 гривні за найдешевший екземпляр.

Ціни на яйця в Новус

Трохи дешевше коштують яйця в АТБ та Ашані — 76 гривень (без знижки) за найдешевший екземпляр.

Ціни на яйця в АТБ

Ціни на яйця в Ашан

У Варусі цей продукт можна придбати за 72 гривні (без знижки) за найдешевший екземпляр.

Ціни на яйця в Варус

А найдешевше яйця опинилися в Сільпо — 66 гривень за десяток яєць найвищої категорії.

Ціни на яйця в Сільпо

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому магазині можна купити соняшникову олію найдешевше, а хто ламає ціни. Різниця виявилася помітною.