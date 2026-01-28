Рус

У яких магазинах продають "золоті" яйця: де купити, щоб не переплатити

Денис Подставной
Результати вийшли неочевидними

В українських супермаркетах часто різняться ціни на продукти. Знаючи актуальну вартість товарів у мережах, можна вигідно економити на закупівлях.

"Телеграф" порівняв ціни на яйця в популярних українських супермаркетах, щоб дізнатися, де цей товар продається найдешевше. В аналізі брали участь продуктові мережі: Сільпо, Варус, АТБ, Ашан та Новус.

Для порівняння ми взяли курячі яйця категорії С1 та вище в упаковках. Результати аналізу вийшли такі:

  • Найдорожче яйця коштують у мережі Новус — 83 гривні за найдешевший екземпляр.
  • Трохи дешевше коштують яйця в АТБ та Ашані — 76 гривень (без знижки) за найдешевший екземпляр.
  • У Варусі цей продукт можна придбати за 72 гривні (без знижки) за найдешевший екземпляр.
  • А найдешевше яйця опинилися в Сільпо — 66 гривень за десяток яєць найвищої категорії.
#Україна #Ціни #Яйця