Ціни на соняшникову олію скачуть: у якому магазині її купити найдешевше, а хто задирає ціни

Майже третина олійних заводів в Україні була змушена зупинити роботу через удари ворога.

Вартість соняшникової олії в Україні та у світі продовжують зростати. Однак у деяких магазинах цей продукт досі можна придбати за ціною, нижчою за середню.

"Телеграф" розповідає про те, в якому магазині найвигідніше купити соняшникову олію в Україні.

Чому зростають ціни:

Як пише зернова біржа GrainTrade, майже третина олійних заводів в Україні була змушена зупинити роботу через постійні ракетно-дронові удари ворога. В результаті ціна попиту на олію, тобто та, яку готовий заплатити за продукцію покупець, зросла до кінця січня на 30 $/т до 1270-1280 $/т. Йдеться про олію з доставкою до чорноморських портів, яка йде на експорт.

Зростають цінники і в українських магазинах. За даними сайту Мінфін, середня ціна за літр соняшникової олії додала 3 гривні всього за місяць і тепер становить 87 гривень. За останні півроку цінники зросли на 8 гривень.

Де купити олію дешевше

Незважаючи на зростання цінників, деякі українські магазини досі можуть потішити вигідними пропозиціями. Так, на початок січня, згідно з аналізом "Телеграфа", серед великих мереж (Сільпо, Варус, АТБ, Auchan) найдешевше даний продукт продає Auchan. Там можна знайти олію за ціною 40 гривень за 500 мл.

Друге місце розділяє Варус (43,90 за 460 мл) та АТБ (45,87 за 500 мл).

Найдорожче зараз соняшникова олія коштує в Сільпо — найдешевша пропозиція — 48,90 за 500 мл.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які товари можна придбати у "Сільпо" за зниженою ціною до 28 січня.