Ми стали ближче...: Терехов висловив несподіваний оптимізм з приводу мирних переговорів

Мир – це не пауза між обстрілами

Переговори про мир в Україні стали трохи ближчими до дипломатичних рішень. Останні новини дають обережну надію.

Про це пише мер Харкова Ігор Терехов.

На його думку, після останніх раундів міжнародних переговорів ми стали ближчими до дипломатичних рішень щодо завершення війни.

"Так, це складно. Це багаторівнево. Це не одна зустріч і не один підпис. Але важливе інше: рух є. І це означає, що Україна тримає порядок денний. Що світ не має права "звикнути" до війни — і, здається, не звикає. Ми віримо в нашу переговорну команду. Віримо в наших партнерів, які залишаються поруч. Бо дипломатія працює лише тоді, коли за нею стоїть сила. Сила наших людей, нашої армії, нашої єдності", — сказав він.

При цьому Терехов зазначає, що треба називати речі своїми іменами.

"Мир — це не пауза між обстрілами. Мир — це не коли загроза залишається, але її просто перестають озвучувати. Мир — це коли в Україні не треба жити з думкою "а що буде завтра?". Мир — це коли завтра можна планувати.Тому основою мають бути реальні міжнародні гарантії безпеки. Реальна інтеграція в Європу. Реальне включення України в спільний безпековий та економічний простір. Не "сіра зона". Не "буфер". Не "дикобраз з постійно випущеними для свого захисту голками на дикому полі". А нормальна європейська країна — сильна, сучасна, демократична", — підкреслив Терехов і додав "Україні потрібен мир. Справедливий і надійний, такий, який більше ніколи не дозволить війні повернутися".

