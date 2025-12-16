Мы стали ближе...: Терехов выразил неожиданный оптимизм по поводу мирных переговоров

Мир – это не пауза между обстрелами

Переговоры о мире в Украине стали немного ближе к дипломатическим решениям. Последние новости дают осторожную надежду.

Об этом пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

По его мнению, после последних раундов международных переговоров мы стали ближе к дипломатическим решениям по завершению войны.

"Да, это сложно. Это многоуровнево. Это не одна встреча и не одна подпись. Но важно другое: движение есть. И это значит, что Украина держит повестку дня. Что мир не имеет права привыкнуть к войне — и, кажется, не привыкает. Мы верим в нашу переговорную команду. Верим в наших партнеров, которые остаются рядом. Потому что дипломатия работает только тогда, когда за ней стоит сила. Сила наших людей, нашей армии, нашего единства", — сказал он.

При этом Терехов отмечает, что нужно называть вещи своими именами.

"Мир – это не пауза между обстрелами. Мир – это не когда угроза остается, но ее просто перестают озвучивать. Мир – это когда в Украине не нужно жить с мыслью "а что будет завтра?". Мир – это когда завтра можно планировать. Основой должны быть реальные международные гарантии безопасности. Реальная интеграция в Европу. Реальное включение Украины в общее безопасное и экономическое пространство. Не "серая зона". Не "буфер". Не "дикобраз с постоянно выпущенными для защиты иглами на диком поле". А нормальная европейская страна – сильная, современная, демократическая", — отмечает мэр Харькова и добавляет "Украине нужен мир. Справедливый и надежный, такой, который больше никогда не позволит войне вернуться".

