Підготовка нової угоди та підсумки зустрічі з американцями. Головні заяви Зеленського зі звернення
Українська та американська делегації провели плідні та успішні переговори
Президент України Володимир Зеленський розповів про спільну з американською делегацією роботу над трьома документами. Йдеться про мирний план, гарантії безпеки України та план відновлення і спільні інвестиції в Україну.
У середу, 10 грудня, команди зосередились на розробці плану з питань економічних відносин України та США. Про це президент Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні.
"Говорили з американською командою з економічного напрямку — за напрямом відновлення. Я хочу подякувати секретарю (Скоту, — ред.) Бессенту, Джареду Кушнеру та (генеральному директору компанії BlackRock, — ред.) Ларрі Фінку за повну конструктивність", — сказав Зеленський.
Сторони зійшлися на одному – щоб відновлення було якісним, в основі має бути реальна безпека. Це найважливіший чинник.
"Двадцять пунктів для закінчення війни — це фундаментальний документ, активно працюємо. З цього документа ми розвиваємо ще два документи. І перший з них про гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів Америки, а також економічний — про відновлення та спільні інвестиції", — наголосив президент.
Він додав, що сьогодні робота велася саме над економічним документом. З української сторони взяли участь Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, віце-прем’єр Качка, міністри Сибіга та Соболєв, перший заступник МЗС Кислиця.
"Принципи економічного документа цілком зрозумілі, з американською стороною у нас все чітко в цьому, хочу подякувати за сьогоднішню зустріч у відеоформаті", — заявив Зеленський.
Що ще сказав президент
- Україна та США розроблять план економічних заходів.
- У відновленні України після війни обов’язково братимуть участь європейські держави.
- Роботу над двома іншими документами буде продовжено найближчим часом.
- На 11 грудня готується зустріч "Коаліції охочих", де понад 30 держав продовжуватимуть працювати у сфері безпеки на землі, у небі та на морі. Також наступного тижня заплановано координацію з європейськими партнерами у двосторонньому форматі.
- Українська бойова авіація отримала поповнення. Поки що без публічних деталей.
- У Європі запроваджено додатковий санкційний крок проти РФ. Очікується збільшення санкцій проти танкерів "тіньового флоту" та проти інфраструктури з транспортування російської нафти.
- Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну. Також очікують нові кроки й проти російських пропагандистів.
- Президент не допускатиме жодних спекуляцій проти України і якщо партнери так багато говорять про вибори в Україні в умовах воєнного стану, то депутатський корпус має дати ґрунтовні відповіді на кожне запитання.
