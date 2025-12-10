Підготовка нової угоди та підсумки зустрічі з американцями. Головні заяви Зеленського зі звернення

Українська та американська делегації провели плідні та успішні переговори

Президент України Володимир Зеленський розповів про спільну з американською делегацією роботу над трьома документами. Йдеться про мирний план, гарантії безпеки України та план відновлення і спільні інвестиції в Україну.

У середу, 10 грудня, команди зосередились на розробці плану з питань економічних відносин України та США. Про це президент Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні.

"Говорили з американською командою з економічного напрямку — за напрямом відновлення. Я хочу подякувати секретарю (Скоту, — ред.) Бессенту, Джареду Кушнеру та (генеральному директору компанії BlackRock, — ред.) Ларрі Фінку за повну конструктивність", — сказав Зеленський.

Сторони зійшлися на одному – щоб відновлення було якісним, в основі має бути реальна безпека. Це найважливіший чинник.

"Двадцять пунктів для закінчення війни — це фундаментальний документ, активно працюємо. З цього документа ми розвиваємо ще два документи. І перший з них про гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів Америки, а також економічний — про відновлення та спільні інвестиції", — наголосив президент.

Володимир Зеленський. Фото ОП

Він додав, що сьогодні робота велася саме над економічним документом. З української сторони взяли участь Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, віце-прем’єр Качка, міністри Сибіга та Соболєв, перший заступник МЗС Кислиця.

"Принципи економічного документа цілком зрозумілі, з американською стороною у нас все чітко в цьому, хочу подякувати за сьогоднішню зустріч у відеоформаті", — заявив Зеленський.

Що ще сказав президент

Україна та США розроблять план економічних заходів.

У відновленні України після війни обов’язково братимуть участь європейські держави.

Роботу над двома іншими документами буде продовжено найближчим часом.

На 11 грудня готується зустріч "Коаліції охочих", де понад 30 держав продовжуватимуть працювати у сфері безпеки на землі, у небі та на морі. Також наступного тижня заплановано координацію з європейськими партнерами у двосторонньому форматі.

Українська бойова авіація отримала поповнення. Поки що без публічних деталей.

У Європі запроваджено додатковий санкційний крок проти РФ. Очікується збільшення санкцій проти танкерів "тіньового флоту" та проти інфраструктури з транспортування російської нафти.

Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну. Також очікують нові кроки й проти російських пропагандистів.

Президент не допускатиме жодних спекуляцій проти України і якщо партнери так багато говорять про вибори в Україні в умовах воєнного стану, то депутатський корпус має дати ґрунтовні відповіді на кожне запитання.

Віртуальна зустріч української та американської делегацій

