Окрошка в стакані і піца навпіл: як харківський "Буфет" став легендою (фото)

Проста, дешева і впізнавана їжа — "Буфет" виріс разом зі студентами і став частиною харківського ДНК

Фірмовий заклад Харкова, який впізнають далеко за його межами — "Буфет" з його квадратною піцою. Заснований у 2002 році як доступна їдальня для студентів, "Буфет" швидко закріпився у місті, де тисячі приїжджих хлопців та дівчат жили в гуртожитках і не мали багато часу та грошей на їжу.

Основна страва в "Буфеті" — квадратна піца на товстому тісті з щедрою порцією соусу та начинки. Проста, ситна та дешева вона швидко завоювала шанувальників. Ба більше — коли не вистачало грошей на цілу, можна було взяти половинку піци, для цього поділу квадратна піца найзручніша. Разом із томатним соком чи чаєм, половинка найдешевшої піци в 2008 році обходилась у 20 грн.

Ціни в "Буфеті" в 2019

Зараз у "Буфеті" ціни інші, але все одно не високі. З'явилось також чимало пропозицій на тонкому тісті і навіть кругла піцца.

Ціни в "Буфеті" 2025 рік

Та "Буфет" не обмежується тільки піцею. Салати "Олів'є" та "Весняний", ананасове желе та фіромова окрошка в стакані, стали частиною ледь не щоденного ритуалу студентів. І саме завдяки "Буфету" окрошка міцно закріпилась в локальній гастрономічній культурі Харкова, адже поласувати нею можна і взимку. Зараз перелік страв значно розширився — з'явились інші десерти, перші страви, салати. Та класика лишається класикою.

Так виглядають заклади мережі

Фірмова квадратна піца ділиться на половинки і окремі шматки

У мережі десятки закладів. За майже 25 років існування "Буфет" із суто студентської історії перетворився на символ Харкова, який упізнають далеко за межами міста, адже студенти роз'їжджались країною і несли з собою спогади про їжу, що була поруч кожен день. Після повномасштабного вторгнення в Києві, Полтаві та Дніпрі переселенці відкрили свої заклади із квадратною піцею, ідея якої навіяна легендарним"Буфетом".

