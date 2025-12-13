Село, яке стало смаком Харкова: як Кулиничі із козацького хутора стали частиною міста (фото, відео)

Кулиничі стали частиною Харкова трохи більш як 10 років тому

Східна околиця Харкова — колишнє селище міського типу Кулиничі, формально стало частиною міста у 2013 році, але давно живе у міському ритмі. Сьогодні це частина Немишлянського району, що поєднує спокій передмістя, наукову спадщину й один із найвідоміших харківських гастробрендів — однойменний хлібокомбінат.

Місцевість розташоване на правому березі річки Немишля, поруч із Кулиничівським ставком, ботанічним садом і дачними масивами. Історія Кулиничів бере початок у 1670-х роках. Це були хутори у складі Харківського повіту.

Кулінічеви хутори/ Триверста військово-топографічна карта Російської імперії, ряд XXIII, аркуш 14, 1869 рік

У різні часи село належало козацькій старшині та Покровському монастирю, пережило війни, репресії та окупацію.

Кулиничі

Кулиничівський став

У 1957 році Кулиничі отримали статус селища міського типу. У 1950–1960-х роках тут активно розвивалися економіка й інфраструктура, а в радянський період населений пункт став одним із центрів аграрної науки — зокрема з відкриттям у 1973 році інституту тваринництва та роботою кількох дослідних господарств.

Звідси почалась смачна історія

Нову сторінку в історії села відкрив 1995 рік — саме тоді тут з’явився хлібокомбінат "Кулиничі". З невеликого виробництва він перетворився на потужну компанію з десятками пекарських комплексів, власними млинами та сотнями фірмових кафе. Сьогодні "Кулиничі" — це не просто хліб, а міський символ: круасани, штруделі, тістечка й кава "з Кулиничів" давно стали частиною харківських буднів. Зараз завод має кілька філіалів та релоковане виробництво у Львові, а фірмовий бренд стає дедалі більш впізнаваним.

Фірмовий заклад "Кулиничі" біля Харківського оперного театру

На релокованому заводі під Львовом вже запущене виробництво

