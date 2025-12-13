Село, яке стало смаком Харкова: як Кулиничі із козацького хутора стали частиною міста (фото, відео)
Кулиничі стали частиною Харкова трохи більш як 10 років тому
Східна околиця Харкова — колишнє селище міського типу Кулиничі, формально стало частиною міста у 2013 році, але давно живе у міському ритмі. Сьогодні це частина Немишлянського району, що поєднує спокій передмістя, наукову спадщину й один із найвідоміших харківських гастробрендів — однойменний хлібокомбінат.
Місцевість розташоване на правому березі річки Немишля, поруч із Кулиничівським ставком, ботанічним садом і дачними масивами. Історія Кулиничів бере початок у 1670-х роках. Це були хутори у складі Харківського повіту.
У різні часи село належало козацькій старшині та Покровському монастирю, пережило війни, репресії та окупацію.
У 1957 році Кулиничі отримали статус селища міського типу. У 1950–1960-х роках тут активно розвивалися економіка й інфраструктура, а в радянський період населений пункт став одним із центрів аграрної науки — зокрема з відкриттям у 1973 році інституту тваринництва та роботою кількох дослідних господарств.
Звідси почалась смачна історія
Нову сторінку в історії села відкрив 1995 рік — саме тоді тут з’явився хлібокомбінат "Кулиничі". З невеликого виробництва він перетворився на потужну компанію з десятками пекарських комплексів, власними млинами та сотнями фірмових кафе. Сьогодні "Кулиничі" — це не просто хліб, а міський символ: круасани, штруделі, тістечка й кава "з Кулиничів" давно стали частиною харківських буднів. Зараз завод має кілька філіалів та релоковане виробництво у Львові, а фірмовий бренд стає дедалі більш впізнаваним.
