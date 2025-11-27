Люди їдуть здалеку і готові стояти в черзі годинами: що відомо про заклад "БашА кухня" і чому ці ребра хочуть спробувати всі

Власником закладу є ветеран Андрій Башенський

У 2025 році в Україні відкрили заклад "БашА кухня", який спеціалізується на приготуванні страв барбекю. У такий спосіб смажать ребра, рульки, ковбаски, крильця і картоплю. Заклад вже став популярним по всій Україні та встановив два світових рекорди.

Що треба знати:

Заклад "БашА кухня" відкрили у Жовкві

Команда активно показує приготування м'яса у соцмережах

Їм вдалося приготувати близько 33 тисяч порцій барбекю за 5 годин

Що відомо про заклад "БашА кухня"

"БашА кухня" — це заклад у Жовкві, де готують здебільшого м'ясо барбекю. Він розташований на вулиці Лесі Українки, 148. "БашА кухня" відкрив ветеран Андрій Башенський влітку 2025 року.

Заклад швидко став популярним по всій Україні завдяки соцмережам. Люди стоять годинами у черзі, аби спробувати різні види обсмаженого на вогні м'яса. Команда ділиться процесом приготування м'яса та знімає гумористичний контент, приваблюючи потенційних гостей.

У жовтні 2025 року "БашА кухня" встановила світовий рекорд, приготувавши майже 33 тисячі порцій барбекю за 5 годин. Вони пригощали гостей ребрами, смужками м’яса, рульками, ковбасами, шиями та крильцями.

"БашА кухня" встановила рекорд з кількості приготованої продукції барбекю, фото з соцмереж закладу

Ще одним рекордом стала найдовша черга за стравами, довжина якої становила 646,6 метра. У черзі за м'ясною продукцією стояло 597 людей, а загалом на заході було 1836 відвідувачів. Два рекорди "БашА кухня" увійшли до Книги світових рекордів.

У черзі "БашА кухня" стояло майже 600 людей, фото з соцмереж закладу

До повномасштабної війни Башенський мав ресторани на Львівщині, займався створенням в’яленої продукції та кейтерингом для заходів. У 2022 році він мобілізувався до лав ЗСУ. Після звільнення зі служби Андрій продовжив займатися власною справою. Виробництво в’ялених ковбас підприємець спершу припинив через вимкнення електрики. Водночас він зосередився на створенні копченої м'ясної продукції.

Шеф-кухар Андрій Башенський, фото "Ветеран"

Згодом Андрій повернувся до виготовлення в'ялених ковбас. Також він знаходить старі українські рецепти та модернізує їх. Наприклад, щоб ковбаса мала насичений відтінок, використовує вино. А баранину запікає у вині з супом з кропиви. У планах шеф-кухаря — відкрити ресторан староукраїнської кухні.

Башенський відроджує старі українські рецепти, фото "Ветеран"

