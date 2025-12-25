Окрошка в стакане и пицца пополам: как харьковский "Буфет" стал легендой (фото)

Простая, дешевая и узнаваемая еда — "Буфет" вырос вместе со студентами и стал частью харьковского ДНК

Фирменное заведение Харькова, которое узнают далеко за его пределами, — "Буфет" с его квадратной пиццей. Основанный в 2002 году как доступная столовая для студентов, "Буфет" быстро закрепился в городе, где тысячи приезжих парней и девушек жили в общежитиях и не имели много времени и денег на еду.

Основное блюдо в "Буфете" – квадратная пицца на толстом тесте с щедрой порцией соуса и начинки. Простая, сытная и дешевая она быстро завоевала поклонников. Более того, когда не хватало денег на целую, можно было взять половинку пиццы, для этого разделения квадратная пицца самая удобная. Вместе с томатным соком или чаем половинка самой дешевой пиццы в 2008 году обходилась в 20 грн.

Цены в "Буфете" в 2019 году

Сейчас у "Буфета" цены другие, но все равно не высокие. Появилось немало предложений на тонком тесте и даже круглая пицца.

Цены в "Буфете" 2025 год

Но "Буфет" не ограничивается только пиццей. Салаты "Оливье" и "Весенний", ананасовое желе и фиромовая окрошка в стакане стали частью ежедневного ритуала студентов. И именно благодаря "Буфету" окрошка прочно закрепилась в локальной гастрономической культуре Харькова, ведь полакомиться ею можно и зимой. Сейчас список блюд значительно расширился — появились другие десерты, первые блюда, салаты. Но классика остается классикой.

Так выглядят заведения сети

Фирменная квадратная пицца делится на половинки и отдельные куски.

В сети десятки заведений. За почти 25 лет существования "Буфет" из сугубо студенческой истории превратился в символ Харькова, который узнают далеко за пределами города, ведь студенты разъезжались по стране и несли с собой воспоминания о еде, которая была рядом каждый день. После полномасштабного вторжения в Киеве, Полтаве и Днепре переселенцы открыли свои заведения с квадратной пиццей, идея которой навеяна легендарным "Буфетом".

