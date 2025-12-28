У Буковелі стартував гірськолижний сезон: які ціни та чи багато відпочиваючих (фото)

Після тижневої паузи, спричиненої нестачею природного снігу, погодні умови дозволили курорту відкрити траси

На популярному українському курорті Буковель офіційно розпочався гірськолижний сезон. З того моменту фіксують великий наплив туристів та черги біля витягів.

Що потрібно знати

Запуск трас став можливим після снігопадів та стабілізації погодних умов

Найближчими днями планують відкрити більше трас — все залежить від погоди

На курорті фіксують великі черги

Інформація про це з’явилася 28 грудня у соціальних мережах. Там же опублікували фотографію, де видно, що перед касами з самого ранку вже утворилася велика черга.

Велика черга перед касами у Буковелі. Фото: Соцмережі

Після тижневої затримки через брак природного снігового покриву курорт отримав достатні погодні умови для запуску трас. У регіоні пройшли снігопади, а температурний режим дозволив розпочати підготовку схилів до катання. Про це розповіла адміністрація курорту, пише "Головком".

Адміністрація також повідомляє, що найближчими днями планується розширення кількості доступних трас, залежно від подальших погодних умов.

Зазначимо, що Буковель є найбільшим гірськолижним курортом України, розташованим у Карпатах, в Івано-Франківській області. Він пропонує сучасні підйомники, десятки трас різного рівня складності, розвинену інфраструктуру, готелі, ресторани та розваги цілий рік. Взимку сюди приїжджають заради лиж та сноуборду, влітку — заради гір, відпочинку та активного туризму.

Де Буковель на карті

Ціни

Для відвідувачів доступні різні формати катання – денні, вечірні та нічні абонементи, а також разові підйоми. Вартість скі-пасів залежить від обраного тарифу та категорії: стандартної, пільгової або VIP.

Вартість денного абонементу стартує від 2050 гривень, вечірнього — від 800 гривень, а разовий підйом (мультиліфт) обійдеться від 200 гривень.

Ціни ціна в Буковель | Фото: соцмережі

Також у мережі опублікували ціни на паркування у Буковелі.

Ціни на паркування в Буковелі. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відпочити в горах у Польщі вже дешевше, ніж в Україні.