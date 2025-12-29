Українців очікує нетипово морозна і сніжна новорічна ніч
Такі погодні умови незвичні для українців
Українці зустрінуть Новий рік у нетипових умовах — зі снігом та такими морозами, що трапляються вперше за останні 10 років. Таке поєднання справжньої зимової погоди спостерігалося лише двічі за три десятиліття.
Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. За його словами, наприкінці грудня північні циклони принесли сніг та прохолоду по всій країні.
Снігова обстановка по Україні
Зараз висота снігового покриву в різних регіонах становить від 1 до 12 сантиметрів. У Харкові зафіксовано 16 сантиметрів снігу. Метеоролог зазначив, що такі снігові запаси є нормою для зими, хоча останніми роками стійкий сніговий покрив став рідкістю.
Через опади у різних фазах та коливання температури навколо нуля на дорогах утворилася ожеледиця. Зниження до помірних морозів лише посилить слизоту на автошляхах, особливо на необроблених ділянках.
Якою буде погода на Новий рік в Україні
В останні два дні 2025 року через надходження холодного повітря з півночі температура знизиться до 4-9 градусів морозу вночі. Часом випадатиме невеликий сніг, а ожеледиця збережеться на дорогах.
Вперше за 10 років, за винятком 2019 та 2022 років, зустрічатимемо Новий рік зі снігом,
Найхолодніше буде 1 січня
Найсильніший холод очікується саме на Новий рік. Арктичне вторгнення організує тилова холодна частина циклону з північного сходу. Середньодобова температура становитиме 7 градусів морозу, що майже вдвічі нижче від кліматичної норми.
"Новорічна ніч 8-13 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу. На дорогах буде слизько", — попередив синоптик.
Рідкісне явище
За статистикою, лише у половині випадків на ранок 1 січня в Україні був сніговий покрив. В останнє десятиліття сніг фіксувався тільки у 2022 році, а у 2019-му його товщина сягнула 16 сантиметрів — це найбільше значення за 30-річний період.
