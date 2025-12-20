На Україну насувається арктичне повітря. Синоптик назвав найморозніші дні напередодні Нового року

Синоптик порадував прогнозом на свята

Погода першого місяця зими більше нагадувала осінню, але останній тиждень грудня буде цілком зимовим. Місцями стовпчики термометрів опустяться до 12 градусів морозу, також є шанс на сніг у Різдво та Новий рік.

Що треба знати:

Метеорологічна зима в Україні все ще не настала

У Святвечір, 24 грудня, почнеться похолодання

Найхолоднішими стануть 25, 26, 29, 30 та 31 грудня, також на свята може випасти сніг

Про погоду на наступний тиждень "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що середня температура повітря з початку грудня у більшості регіонів України перевищувала кліматичну норму на 3–5 градусів, а середні показники в жодному регіоні (за винятком високогірної частини Карпат) не опустилися нижче 0 °С.

Отже, метеорологічна зима поки що в Україні не настала, оскільки стійкий період із негативною температурою повітря не спостерігається. Разом з цим, відсутній і сніговий покрив, хоча у відбільних районах тимчасовий сніговий покрив невеликої висоти все ж таки фіксувався, — додав синоптик

На наступному тижні в Україну йде похолодання

Кібальчич пояснив, що синоптичні умови в Європі поступово перетворюються на більш зимові. Потужний антициклон зі Скандинавського півострова поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури на значній території, в тому числі й в Україні.

Зимовий Київ

Починаючи з 24 грудня, температура повітря в усіх областях знизиться до невеликих, а місцями й помірних морозів. Щодо снігу — слабко виражені атмосферні фронти проходитимуть переважно через західні, центральні та південно-західні регіони, там сніг може вкрити землю напередодні похолодання.

Лівобережна частина України залишиться в полі високого атмосферного тиску, тому тут похолодання пройде за сухим сценарієм і морози вдарять на голу землю, — прогнозує Кібальчич

Шанси на сніг у Різдво та новорічну ніч все ж є

Але в останні дні грудня є ймовірність, що низка циклонів та атмосферних фронтів з півночі Європи все ж таки принесе сніг на більшу частину території України. Тому, є надія на снігову казку на Різдво та Новий рік, порадував синоптик.

Де буде до -12 в останній тиждень грудня

За прогнозом Кібальчича, з 21 по 23 грудня включно характер погодних умов суттєво не зміниться, буде похмуро та туманно. Ночами буде -4…+2 °С, вдень очікується близько –1…+5 °С, на крайньому півдні та в Криму місцями +6…+8 °С.

Однак вже 24 грудня арктична повітряна маса принесе в Україну похолодання. Воно розпочнеться з північних областей України, де температура знизиться на 6 – 8 °С. У нічний час мінімальні значення температури досягнуть -5…-12 °С, вдень ​​також переважатиме мінусова температура.

Які дні стануть найхолоднішими до кінця року

Синоптик прогнозує, що найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня, а також передноворічні дні (з 29 по 31 грудня). Крім того, розсіється похмурість, що панувала майже весь грудень. Стане більше сонячних днів, адже вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню суцільної хмарності.

Прогностична карта нічної температури повітря в Європі на 26 грудня 2025 року

