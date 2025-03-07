Пам’ятник у повний зріст, а позаду три вовки: як виглядає могила Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Дмитро захищав Україну від окупантів з 2014 року

Рівно два роки тому, 7 березня, на фронті загинув легендарний командир батальйону 67-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло. На його могилі нещодавно встановили монументальну скульптуру.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла та що про нього відомо. Його життя обірвалося у районі Бахмута.

Дмитро Коцюбайло — що про нього відомо

Український військовослужбовець народився в Івано-Франківську і свій бойовий шлях розпочав із 18-річного віку. Дмитро з 2014 року захищав нашу країну від російських загарбників.

Дмитро Коцюбайло захищав Україну з 2014 року

Він був активним учасником Майдану, а потім приєднався до "Правого сектору" та вирушив на Донбас. Дмитро брав участь у боях за Покровськ, Карлівку, Піски та Савур-Могилу. На фронті його було поранено уламком снаряда, але після лікування Дмитро одразу повернувся на поле бою.

Дмитро Коцюбайло за життя отримав звання Героя України

Український військовослужбовець із позивним "Да Вінчі" був першим добровольцем, який за життя отримав звання Героя України. У 21 рік Дмитро став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор".

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло загинув під Бахмутом

Життя Дмитра Коцюбайла обірвалося 7 березня 2023 року у боях під Бахмутом. Захисник отримав осколкове поранення в шию від обстрілу "Градом".

Як виглядає могила Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Українського героя було поховано у Києві на Аскольдовій могилі. У листопаді 2024 року на місці його поховання встановили монументальну скульптуру.

Дмитра Коцюбайла поховали на Аскольдовій могилі

На пам’ятнику Дмитро зображений у повний зріст з автоматом у руках, а за ним стоять три вовки, які символізують його бойових товаришів з батальйону "Вовки Да Вінчі".

Як виглядає могила Дмитра Коцюбайла

Дмитру Коцюбайлу встановили пам’ятник у повний зріст

Могила легендарного воїна вкрита квітами. Рідні, друзі та небайдужі українці часто приходять аби вшанувати його пам’ять.

Могила Дмитра Коцюбайла у Києві

Дмитра Коцюбайла зображено у весь зріст з трьома вовками позаду

Нагадаємо, що в червні 2024 року на могилах загиблих героїв Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, а також Павла "Інвестора" Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова здійснили погроми. Були поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та зірвані квіти.

На могилі Дмитра Коцюбайла влітку вчинили погром

Правоохоронці завдяки камерам відеоспостереження з’ясували, що погром влаштувала жінка та встановили її особу. Її затримали та помістили на 60 діб у психіатричну лікарню. Клопотання про запобіжний захід зловмисниці було подано до суду прокуратури.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила військового пілота "Джуса". Її кілька разів грабували та оскверняли.