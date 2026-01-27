Через аномальну погоду деякі поїзди затримуються на години. Як повернути квиток
Найскладніша ситуація на залізниці на Одещині
Через аномальні погодні умови ускладнено рух поїздів по всій Україні. Деякі рейси затримуються на понад 6-8 годин.
В "Укрзалізниці" повідомили, що виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку та сигналізації. Залізничники вивели резервні тепловози, на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок.
Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів, проте обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона, — йдеться у повідомленні
Найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач. Наслідки негоди ліквідовують із залученням спецтехніки.
Які поїзди затримуються 27 січня
Усі поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух, проте частина — із відставанням від графіка. Про час затримки поїздів оперативно інформують на uz-vezemo. Найбільші відставання у рейсів Одеса — Ужгород +8:12, Одеса — Ковель +6:10, Одеса — Чернівці +6:01. Поїзд №6251 Вапнярка – Одеса-Головна прямує із затримкою +4 години.
Як повернути квиток на поїзд
Повернути квитки "Укрзалізниці" можна онлайн (у застосунку чи на сайті) або в касі. Здати квиток онлайн можна до відправлення поїзда, а в касі — протягом години після, якщо поїзд уже поїхав.
Гроші на картку повертаються зазвичай протягом 3–7 банківських днів. Однак в деяких випадках процес може тривати до 30 календарних днів.
