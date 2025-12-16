Морозний армагедон насувається на Харків: коли сильно зміниться погода

Думки синоптиків розділилися

З початком січня Харків, можливо, накриють сильні морози. Температура повітря може значно впасти.

Що потрібно знати:

Люті холоди можуть розпочатися у Харкові на початку січня

Стовпчики термометрів можуть опуститися до -17 градусів

Інші прогнози оптимістичніші, але похолодання не скасовують

Про це свідчать прогнози синоптиків.

Так, за даними погодного сайту meteo.ua, з 5 січня у Харкові очікується похолодання. Синоптики прогнозують морози одразу до -6-12 градусів. Імовірно, морозна погода може затриматися до 12 січня, і в цей період стовпчики термометрів максимально можуть опускатися до -17 градусів. Цими днями можуть випасти опади у вигляді снігу.

Погода в Харкові

Похолодання також підтверджують синоптики сайту meteofor. Однак їх прогноз дещо м’якший. Фахівці припускають, що з 2 по 8 січня у місті може поголодати до -6-8 градусів. Також можливий сніг.

Погода в Харкові

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

Погода в Україні

