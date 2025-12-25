На Київ насувається небезпечна погода: коли вона різко зміниться, до чого готуватись

Погода може ускладнити роботу низки підприємств

Київ та область накриє снігопад та хуртовина. Метеорологи попереджають про перший рівень небезпеки.

Що потрібно знати:

Пориви вітру в столиці досягатимуть 20 метрів за секунду

На дорогах буде небезпечно через ожеледицю

Сильних морозів не очікується

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, згідно з прогнозом синоптиків, 26 грудня Київ та область можуть очікувати небезпечні метеорологічні явища:

пориви вітру 15-20 м/с;

хуртовина;

на дорогах ожеледиця.

І рівень небезпеки, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту Укргідрометцентр

Довідка: залежно від погодних умов в Україні існує три рівні небезпеки. Вони позначаються кольорами та визначають, наскільки серйозним може бути вплив погоди на населення, транспорт та господарську діяльність. Перший рівень небезпеки, жовтий, означає, що погода потенційно небезпечна.

Варто зазначити, що за прогнозом погоди 26 грудня у Києві очікується снігопад та температура повітря на рівні 0-2 градуси (вдень).

