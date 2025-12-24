Люті морози окутають Харків у січні: коли різко зміниться погода

Потужний антициклон зі Скандинавського півострова насувається на Україну

У січні на Харків чекає серйозне похолодання. Деколи температура повітря може опускатися нижче -10 градусів.

Що потрібно знати:

Похолодання мчить на Харківщину

Січень 2026 року видасться морозним

У місті випаде сніг

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними синоптиків з meteofor, у період з 8 по 12 січня в обласному центрі очікуються морози. Стовпчики термометрів у ці дні можуть бути на рівні -7-11 градусів. Можливий невеликий сніг.

Погода в Харкові

Схожий прогноз пропонують і фахівці сервісу meteo.ua. Однак, на їхню думку, похолодання може настати трохи раніше – з 4 по 7 січня, а також приходити двома хвилями – з 12 по 16 січня. Температурні показники при цьому, ймовірно, перебуватимуть на рівні -8-14 градусів, а в деякі дні навіть досягатимуть -19. Вночі можливий сніг.

Погода в Харкові

Похолодання в Україні

Нагадаємо, що про похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" попереджав і синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, потужний антициклон зі Скандинавського півострова поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.

"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.

Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.

