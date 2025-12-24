Жижа на вулицях чи зимова казка? Якою погода буде в Одесі на Новий рік

Нинішня зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай

Одесу на Новий рік може накрити сніг. Проте, мабуть, він буде мокрим.

Що потрібно знати

Новий рік в Одесі може бути не "казковим"

Замість снігу можуть лити дощі

Замість морозу може прийти потепління

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними синоптиків з meteofor, у період 1 січня в обласному центрі очікуються опади у вигляді невеликого снігу з дощем. Стовпчики термометрів на свято можуть опуститись до рівня 0+1 градуса.

Погода в Одесі на Новий рік

А ось фахівці сервісу meteo.ua вважають, що одеситам слід готуватися не до похолодання, а навпаки до потепління – до +1+9 градусів. Відповідно, опади також можуть перетворитися на "повноцінний" дощ.

Погода в Одесі на Новий рік

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

Погода в Україні

