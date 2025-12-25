На Киев надвигается опасная погода: когда она резко изменится, к чему готовиться
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Погода может усложнить работу ряда предприятий
Киев и область накроет снегопад и метель. Метеорологи предупреждают о первом уровне опасности.
Что нужно знать:
- Порывы ветра в столице будут достигать 20 метров в секунду
- На дорогах будет опасно из-за гололеда
- Сильных морозов не ожидается
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, согласно прогнозу синоптиков, 26 декабря Киев и область могут ожидать опасные метеорологические явления:
- порывы ветра 15-20 м/с;
- метель;
- на дорогах гололед.
I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта
Справка: в зависимости от погодных условий в Украине существует три уровня опасности. Они обозначаются цветами и определяют, насколько серьезным может быть влияние погоды на население, транспорт и хозяйственную деятельность. Первый уровень опасности, желтый, означает, что погода потенциально опасна.
Стоит отметить, что по прогнозу погоды 26 декабря в Киеве ожидается снегопад и температура воздуха на уровне 0-2 градуса (днем).
Напомним, ранее мы писали о том, выпадет ли в Украине снег на Рождество 2025.