На Киев надвигается опасная погода: когда она резко изменится, к чему готовиться

Погода может усложнить работу ряда предприятий

Киев и область накроет снегопад и метель. Метеорологи предупреждают о первом уровне опасности.

Что нужно знать:

Порывы ветра в столице будут достигать 20 метров в секунду

На дорогах будет опасно из-за гололеда

Сильных морозов не ожидается

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, согласно прогнозу синоптиков, 26 декабря Киев и область могут ожидать опасные метеорологические явления:

порывы ветра 15-20 м/с;

метель;

на дорогах гололед.

I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта Укргидрометцентр

В Киеве испортится погода. Инфографика - Укргидрометцентр

Справка: в зависимости от погодных условий в Украине существует три уровня опасности. Они обозначаются цветами и определяют, насколько серьезным может быть влияние погоды на население, транспорт и хозяйственную деятельность. Первый уровень опасности, желтый, означает, что погода потенциально опасна.

Стоит отметить, что по прогнозу погоды 26 декабря в Киеве ожидается снегопад и температура воздуха на уровне 0-2 градуса (днем).

Напомним, ранее мы писали о том, выпадет ли в Украине снег на Рождество 2025.