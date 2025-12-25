Укр

На Киев надвигается опасная погода: когда она резко изменится, к чему готовиться

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Девушка во время метели на улице Новость обновлена 25 декабря 2025, 16:04
Девушка во время метели на улице. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Погода может усложнить работу ряда предприятий

Киев и область накроет снегопад и метель. Метеорологи предупреждают о первом уровне опасности.

Что нужно знать:

  • Порывы ветра в столице будут достигать 20 метров в секунду
  • На дорогах будет опасно из-за гололеда
  • Сильных морозов не ожидается

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, согласно прогнозу синоптиков, 26 декабря Киев и область могут ожидать опасные метеорологические явления:

  • порывы ветра 15-20 м/с;
  • метель;
  • на дорогах гололед.

I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта

Укргидрометцентр

В Киеве испортится погода. Инфографика - Укргидрометцентр

Справка: в зависимости от погодных условий в Украине существует три уровня опасности. Они обозначаются цветами и определяют, насколько серьезным может быть влияние погоды на население, транспорт и хозяйственную деятельность. Первый уровень опасности, желтый, означает, что погода потенциально опасна.

Стоит отметить, что по прогнозу погоды 26 декабря в Киеве ожидается снегопад и температура воздуха на уровне 0-2 градуса (днем).

Напомним, ранее мы писали о том, выпадет ли в Украине снег на Рождество 2025.

Теги:
#Киев #Погода #Прогноз #Снег #Опасность #Мороз #Метель