Бруд замість снігу? Погода на Новий рік у Кривому Розі може засмутити

В Україні триває тенденція м’яких зим

Новий рік у Кривому Розі цього року принесе із собою опади. На жаль, про повноцінний сніг, ймовірно, не йдеться.

Що потрібно знати:

Новий рік у Кривому Розі обійдеться без зимової казки

Разом зі снігом можуть лити дощі

Похолодання не прогнозується

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними синоптиків з meteofor, 1 січня у Кривому Розі може трохи похолодати – до -1-4 градусів. При цьому у місті прогнозується невеликий сніг із дощем.

Погода в Кривому Розі

Схожої думки дотримуються і спеціалісти сервісу meteo.ua. На їхню думку, стовпчики термометрів будуть на рівні +3-5 градусів. Можливий сніг з дощем.

Погода в Кривому Розі

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. розповіла Балабух

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи випаде в Україні сніг на Різдво-2025.