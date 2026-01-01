Київ без ліфтів у морози: перейти дорогу майже неможливо

У столиці 262 підземні та надземні переходи

Перейти дорогу в Києві стало набагато складніше, особливо маломобільним українцям. При температурі в -5 °C ліфти в надземних та підземних переходах вимикають. Враховуючи прогноз погоди — кияни без ліфтів на кілька тижнів.

Що потрібно знати:

У столиці щонайменше 262 переходи — найбільше в Україні

Лише 4% з них мають дублюючі наземні переходи

Для маломобільних людей у низці локацій перехід з ліфтом це єдина можливість перейти дорогу

Інформацію підтвердили в профільному КП. Зазначимо, це роблять вже кілька років поспіль. Обурення киян викликає і той факт, що надземних та підземних переходів в столиці щонайменше 262, Київ лідер за цим показником та випереджає Харків у якому їх тільки 50. При цьому дубльовано наземними переходами тільки 4% станом на січень 2025 року.

Роботу ліфтів у таких переходах ускладнює не тільки погода, а й знос обладнання і відключення світла. І це проблема. Наприклад, над проспектом Любомира Гузара і Леся Курбаса надземні переходи та ліфти в них — єдина можливість дістатися протилежного боку дороги.

Ба більше, можливість працювати до -5 градусів у ліфта є тільки завдяки спеціальному обладнанню. А так ліфти можуть експлуатуватися при температурі від +5 до +40.

Погода в Києві в січні — типово зимова. Середньоденної температури хоча б в -5 градусів потрібно чекати кілька тижнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відсутність наземних переходів в Києві та загалом питання доступності не враховується навіть при новітніх ремонтах, попри те, що через війну в Україні збільшується кількість маломобільних людей. Зокрема, йдеться про надземний пішохідний перехід на вулиці Саперно-Слобідській, де зупиняються кільцева та приміські електрички.