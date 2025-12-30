Приморозить не на жарт? Якою буде погода в Києві на свята

Новий рік столиця зустріне з опадами

Справжня зима вируватиме в Києві найближчими днями. Сніг, сонце, мороз зроблять свято схожим на зимову казку.

В останній день року, 31 грудня сипатиме сніг. Температура триматиметься нижче нуля: вдень до -6, вночі до -8 градусів. Перший день року, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, буде вельми холодним, але при цьому сонячним. Вдень очікується до -9, а вночі — 12 градусів морозу. Сніг також періодично нагадуватиме про себе.

Прогноз погоди на 31 грудня в Україні

Прогноз погоди на 1 січня в Україні

Прогноз Ventusky дає трохи іншу картину з опадами. За їхніми даними, 1 січня буде майже безсніжним, тоді як 31 грудня та 2 січня Київ накриють частини снігового фронту.

Сніговий фронт у Києві 31 грудня

Сніговий фронт у Києві 2 січня

Загалом, найближчий тиждень у столиці варто очікувати погодних "гойдалок". Після морозної ночі першого січня, очікується різке потепління. Буквально за два дні температура сягне нуля вдень, а вночі -2 градусів. Весь цей час падатиме сніг, що може викликати сльоту. Важливо, що перші дні нового року будуть сонячні.

Погода в Києві на тиждень

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Чернігові на Новий рік очікують сильних морозів. На півдні України, зокрема в Одесі, ситуація майже така сама — стовпчики термометрів опустяться нижче -10.