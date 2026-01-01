Киев без лифтов в морозы: перейти дорогу почти невозможно

В столице 262 подземных и надземных перехода

Перейти дорогу в Киеве стало гораздо сложнее, особенно маломобильным украинцам. При температуре -5 °C лифты в надземных и подземных переходах выключают. Учитывая прогноз погоды, киевляне без лифтов на несколько недель.

Что нужно знать:

В столице минимум 262 перехода — больше всего в Украине

Только 4% из них имеют дублирующие наземные переходы.

Для маломобильных людей в ряде локаций переход с лифтом – это единственная возможность перейти дорогу

Информацию подтвердили в профильном КП. Отметим, это делают уже несколько лет. Возмущение киевлян вызывает и тот факт, что надземных и подземных переходов в столице по меньшей мере 262 Киев лидер по этому показателю и опережает Харьков, в котором их только 50. При этом дублированы наземными переходами только 4% по состоянию на январь 2025 года.

Работу лифтов в таких переходах усложняет не только погода, но и износ оборудования и отключение света. И это проблема. Например, над проспектом Любомира Гузара и Леся Курбаса надземные переходы и лифты у них — единственная возможность добраться до противоположной стороны дороги.

Более того, возможность работать до -5 градусов у лифта есть только благодаря специальному оборудованию. А так лифты могут эксплуатироваться при температуре от +5 до +40.

Погода в Киеве в январе – типично зимняя. Среднедневной температуры хотя бы в -5 градусов нужно ждать несколько недель.

Температура в Киеве

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отсутствие наземных переходов в Киеве и вообще вопрос доступности не учитывается даже при новейших ремонтах, несмотря на то, что из-за войны в Украине увеличивается количество маломобильных людей. В частности, речь идет о надземном пешеходном переходе по улице Саперно-Слободской, где останавливаются кольцевая и пригородные электрички.